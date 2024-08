Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El cirujano Cristián Pérez Latorre, quien atendió a Silvina Luna luego de Anibal Lotocki, enfrentaría una pena de 10 años en prisión por practicar la medicina sin licencia. En 2016, operó a la modelo para extraerle el metacrilato, material que le introdujo Lotocki y derivó en el deterioro de su organismo y la llevó a la muerte.

Detalles sobre la detención de Cristian Pérez Latorre

Luego de que se conociera que el acusado había operado a una gran cantidad de pacientes y celebridades en Estados Unidos, de acuerdo a la información que dio el portal “Daily Mail”, Pérez Latorre se había defendido en sus redes sociales al asegurar que “era cirujano certificado en Argentina y que se había registrado en el país extranjero como enfermero, primer asistente y especialista en cuidados faciales”.

Por el momento, no está claro si el sospechoso se había registrado para ejercer la medicina y con qué tipo de permisos contaba, según la versión que ofreció; sin embargo, eso no impidió que fuera detenido el jueves pasado y que esté al borde de enfrentar una condena de 10 años en prisión.

Entre los casos más conocidos, Cristian fue señalado como el cirujano detrás de la creación del “Ken humano”, Justin Jedica, un modelo estadounidense que se sometió a más de 100 operaciones para parecerse al famoso muñeco del mundo Barbie; incluso, los vínculos que tuvo con famosos lo llevaron a volverse conocido en el ambiente y ser entrevistado en medios multinacionales que creían que contaba con las licencias y permisos correspondientes.

Los dichos de Cristian Pérez Latorre sobre Aníbal Lotocki

Tras conocerse su detención, resurgieron sus antiguas declaraciones que hizo en contra de Lotocki por haberle inyectado metacrilato a Silvina Luna.

La modelo hizo varias consultas con Cristian en una clínica de Los Ángeles para someterse a otra cirugía y, así, eliminar la mayor cantidad de la sustancia que se había esparcido en su cuerpo.

En julio de 2016, el cirujano brindó una charla exclusiva a “Teleshow” en la expresó que “había salido todo bien”. “El aparato saca el 80% del producto”, explicó, y dijo que “Luna nunca estuvo internada, ya que usó una técnica no invasiva conocida como “Da Vinci”.

Un detalle que llamó la atención sobre el procedimiento que realizó, es la falta de difusión que existía sobre este en el ambiente de los cirujanos plásticos; en consecuencia, varios expertos fueron consultados por distintos medios sobre qué le había ocurrido a la famosa y aseguraron que “el metacrilato era imposible de eliminar.”; sin embargo, el especialista sostuvo que “la técnica era desconocida en Argentina, porque no había la tecnología necesaria para hacerla”. “Es posible acá en Estados Unidos. Estoy contratado para hacer este trabajo”, lanzó.

Después de que la salud de Silvina se deteriorara por completo a mediados del año pasado, el cirujano volvió a brindar declaraciones sobre cómo fue el trabajo que realizó en ella y hasta llegó a tildar de “inescrupuloso” a Lotocki. “Me sentí muy mal cuando me enteré lo del trasplante. Ella vino a Los Ángeles y la operamos, le sacamos parte del material que tenía diseminado por su organismo y, cuando lo mandamos a analizar, el informe dijo que “tenía un producto similar al que usan los protesistas dentales”, acusó Pérez Latorre a Aníbal sobre el material que había sido ingresado al organismo de la modelo.

También, durante una entrevista que sostuvo con LAM (América TV), disparó que “es un material que está prohibido en el mundo entero, en especial, para hacer rellenos en grandes zonas del cuerpo. No está aprobado ni por ANMAT ni por la FDA y, los médicos que lo utilizan, son completamente inescrupulosos”, dijo; asimismo, sentenció que “esto había provocado que los riñones de Luna sufrieran una falla renal ante la dificultad de drenar el exceso de calcio”.

En esa oportunidad, denunció que Anibal no era cirujano. “Él se recibió en la Universidad de Córdoba, que le dio el título de médico cirujano, pero… eso no quiere decir que lo sea. Para ser cirujano tiene que hacer una residencia de 4 años que no hizo y, tampoco, está dentro de la Sociedad Argentina de Cirujanos Plásticos”, expuso, y, cerró: “El problema es que vos vas por una cirugía plástica y salís con un cáncer”.

