Luis Ventura, el director de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), anunció la lista de nominados para los Martín Fierro 2024 y en la categoría “revelación” se encuentra la exjugadora de Gran Hermano Lucila “La Tora” Villar, situación que indignó a Juliana “Furia” Scaglione y no dudó en hacer un fuerte descargo durante el streaming “Toda” (Carajo), el cual es conducido por Alex Caniggia.

La picante acusación que lanzó Furia en contra de Lucila “La Tora” Villar

En el streaming, Caniggia aseguró que “el Martín Fierro se compra” y este comentario le dio pie a Furia para hacer una queja en contra de Villar. “Bueno… una que subió, como yo no chupé la de nadie…”, lanzó, dando a entender que “La Tora” habría obtenido ese reconocimiento por su vinculación con algún directivo del canal.

Y, continuó: “Yo no tragué waska ni chupe ninguna pija. ¿Qué pasa? No me ternan”, sostuvo, visiblemente molesta.

“Suben a una que todos saben en Telefe que chupó pija y lo sabe todo el mundo”, dijo, en alusión a la participante de Gran Hermano 2022.

“Me relaciono con compañeros que me cuentan cosas que se sabe que es verdad, sí… la que le chupa la pija a Martín Morillo; listo, lo dije”, manifestó, e, indicó: “Por eso renuncié y por un montón de cosas más”.

Finalmente, disparó: “A mí no me jode nadie. Me quieren hacer quedar sin trabajo y se van a quedar sin laburo ustedes porque no tienen rating”.

Martín Fierro 2024: todas las categorías y sus nominados

Ficción:

Argentina, tierra de amor y venganza – segunda temporada (El Trece).

Buenos chicos (El Trece).

Familia de diván (El Nueve).

Madame Requin (TV Pública).

Melody, la chica del metro (América TV).

Periodístico:

Desiguales (TV Pública).

Opinión pública (El Nueve).

Periodismo para todos (El Trece).

Periodismo Puro (Net TV).

Humorístico/de actualidad:

Bendita (El Nueve).

Noche de mende (TV Pública).

Noche al dente (América TV).

Deportivo:

Carburando (El Trece).

Conmebol Libertadores (Telefe).

Turismo carretera y turismo nacional (TV Pública).

Noticiero diurno:

Arriba argentinos – Marcelo Bonelli (El Trece).

El noticiero de la gente – Germán Paoloski y Milva Castellini (Telefe).

Telenueve al mediodía – Esteban Mirol y Marisa Andino (El Nueve).

Noticiero central:

América noticias – Rolando Graña y Soledad Larghi (América TV).

Telefe noticias – Rodolfo Barili y Cristina Pérez (Telefe).

Telenoche – Nelson Castro y Dominique Metzger (El Trece).

Interés general:

La noche de Mirtha – Mirtha Legrand (El Trece).

PH, podemos hablar – Andy Kusnetzoff (Telefe).

Nara que ver – Nara Ferragut (El Nueve).

El diario de Mariana – Mariana Fabbiani (América TV).

Médico de familia – Jorge Tartaglione (El Nueve).

Musical:

Encuentro en el estudio – Lalo Mir (TV Pública).

La peña de morfi – Jesica Cirio y Diego Leuco (Telefe).

Pasión de sábado – Marcela Baños, Alejandro Beltzer y Lisandro Carret (América TV).

Magazine:

Mañanísima – Carmen Barbieri (El Trece).

Cortá por lozano – Veronica Lozano (Telefe).

Todas las tardes (El Nueve).

A la Barbarossa – Georgina Barbarossa (Telefe).

A la tarde – Karina Mazzocco (América TV).

Cultural/educativo:

Ambiente y medio – Mauricio Federovisky (América TV).

Los siete locos – Cristina Mucci (TV Pública).

Prócer – Mario “Pacho” O’Donnell (TV Pública).

Entretenimiento/juegos:

Bienvenidos a ganar – Laurita Fernández (El Trece).

Juego chino – Guillermo “Pelado” López (Telefe).

Escape perfecto – Ivan de Pineda y China Anda (Telefe).

Entretenimiento/conocimiento:

Ahora caigo – Darío Barassi (El Trece).

Los 8 escalones de los tres millones – Guido Kaczka (El Trece).

Pasapalabra / Pasapalabra: especial famosos – Iván de Pineda (Telefe).

Big Show:

Canta conmigo ahora – Manuel Wirzt (El Trece).

Got Talent Argentina – Lizy Tagliani (Telefe).

Masterchef – Wanda Nara (Telefe).

Reality:

Bailando 2023 – Marcelo Tinelli (América TV).

Gran Hermano – Santiago del Moro (Telefe).

Pasaplatos – Carina Zampini (El Trece).

Gastronomía:

Ariel en su salsa – Ariel Rodríguez Palacios (Telefe).

Cocineras y cocineros argentinos – Ximena Saenz, Juan Braceli, Chantal Abad y Luciano Garcia (TV Pública).

Qué mañana – Mariano Peluffo (El Nueve).

Viajes/turismo:

Por el mundo – Alejando “Marley” Wiebe (Telefe).

Resto del mundo – Federico Bal (El Trece).

Tenés que ir – Hernán Lirio (El Nueve).

Todos podemos viajar – Silvina Panizzi (Net TV).

Jurados:

Bailando 2023 (América TV): Moria Casán, Carolina “Pampita” Ardohain, Ángel de Brito y Marcelo Polino.

Masterchef (Telefe): Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Got Talent Argentina (Telefe): Abel Pintos, Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul.

Branded content (contenido de marca):

El gran bartender – Diego Poggi (Telefe).

Iván de viaje – Iván de Pineda (Telefe).

Proyecto Tierras – Germán Martitegui (Telefe).

Modo selfie – Agustín Neglia ( América TV).

Labor en conducción femenina

Gerogina Barbarossa – A la Barbarrossa (Telefe).

Carmen Barbieri – Mañanísima (El Trece).

Verónica Lozano – Cortá por Lozano (Telefe).

Karina Mazzocco – A la tarde (América TV).

Mariana Fabbiani – El diario de Mariana (América TV).

Lizy Tagliani – Got Talent Argentina (Telefe).

Labor en conducción masculina:

Darío Barassi – 100 argentinos dicen y Ahora caigo (El Trece).

Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe).

Guido Kaczka – Los 8 escalones de los tres millones (El Trece).

Claudio Rigoli -Telenueve central (El Nueve).

Labor periodística femenina:

Cristina Pérez – Telefe noticias (Telefe).

Luciana Geuna – Periodismo para todos (El Trece).

Mariana Verón – Telenueve central (El Nueve).

Marisa Andino – Telenueve al mediodía (El Nueve).

Labor periodística masculina:

Jorge Lanata – Telenoche (El Trece).

Esteban Mirol – Telenueve al mediodía (El Nueve).

Rodolfo Barili – Telefe noticias (Telefe).

Mauro Szeta – El noticiero de la gente y Telefe noticias (Telefe).

Cronista/movilero:

Carolina Amoroso – Telefenoche (El Trece).

Maximiliano Real – Buen Telefe (Telefe).

Santiago Sposato – LAM (América TV).

Panelista:

Nancy Pazos – A la Barbarossa (Telefe).

Sol Pérez – Gran Hermano: el debate y Cortá por Lozano (Telefe).

Marcela Tauro – Intrusos y el debate del bailando (América TV).

Actor protagonista de ficción:

Diego Cremonesi – Las bellas lamas de los verdugos (TV Pública).

Federico D’elia – Argentina, tierra de amor y venganza (segunda temporada) (El Trece).

Gabriel Goity – Prócer (TV Pública).

Actriz protagonista de ficción:

Justina Bustos – Argentina, tierra de amor y venganza (segunda temporada) (El Trece).

Yas Gagliardi – Melody, la chica del metro (América TV).

Carola Reyna – Familia de diván (El Nueve).

Romina Gaetani – Buenos chicos (El Trece).

Actor de reparto:

Facundo Arana – Buenos chicos (El Trece).

Luciano Cáceres – Buenos chicos (El Trece).

Luis Machin – Melody, la chica del metro (América TV).

Actriz de reparto:

Leticia Brédice – Mordisquito y Madame Requin (TV Pública).

Nora Cárpena – Familia de diván (El Nueve).

Silvia Kutika – Argentina, tierra de amor y venganza (segunda temporada) (El Trece).

Revelación:

Josefina “La China” Ansa – Escape perfecto (Telefe).

Rocío Hernandez – Buenos chicos (El Trece).

Lucila “La Tora” Villar – La noche de los ex / Gran Hermano 2023 (Telefe).

Labor humorístico:

Fátima Florez – Bailando (América TV).

Micaela “Mica” Lapegüe – El Galpón (El Trece).

Pichu Straneo – La peña de morfi (Telefe).

Autor/guionista:

Claudio Lacelli, Willy Van Broock y Vicky Crespo – Buenos chicos (El Trece).

Lily Ann Martín, Claudio Lacelli y Vicky Crespo – Argentina, tierra de amor y venganza (segunda temporada) (El Trece).

María Marull – La pilarcita – Teatro (Tv Pública).

Director (ficción):

Alberto Lecchi – Madame Requin (TV Pública).

Gustavo Luppi y Alejandro Ibañez – Buenos chicos (El Trece).

Sebastían Pivotto, Jorge Nisco y Alejandro Ibañez – Argentina, tierra de amor y venganza (segunda temporada) (El Trece).

Director (no ficción):

Lucas Areco – Bailando 2023 (América TV).

Fernando Emiliozzi – Got Talent Argentina y Masterchef (Telefe).

Eugenio Gorkion – Gran Hermano (Telefe).

Aviso publicitario:

No estamos en campaña, estamos en Campagnola – La Campagnola – ARCOR.

Tomas Schneider – Schneider – CCU.

Está en Netflix – Netflix.

Producción integral:

Wanda Nara – Masterchef (Telefe).

Federico D’elia, Federico Amador y Justina Bustos – Argentina, tierra de amor y venganza (segunda temporada) (El Trece).

Lizy Tagliani – Got Talent Argentina (Telefe).

Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe).

Alejandro Fantino – La última cena (El Nueve).

Infantil/juvenil:

Alumnitos (El Nueve).

Altavoz (TV Pública).

Melody, la chica del metro (América TV).

La ceremonia, que estará conducida por Santiago del Moro, se llevará a cabo el lunes 9 de septiembre en el hotel Hilton de Buenos Aires y se transmitirá por Telefe; la alfombra roja comenzará a las 19 hs y la premiación a las 21 hs.

