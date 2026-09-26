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El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se reunió este viernes con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en Casa Rosada, en el marco de la ronda de encuentros que el Gobierno nacional mantiene con mandatarios provinciales de cara al tratamiento del Presupuesto 2027 y otras iniciativas legislativas.

El encuentro se produjo horas antes del viaje que Cornejo realizará junto al presidente Javier Milei y otros gobernadores a Francia para participar de la Argentina Week París, prevista entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

Según se informó desde el Gobierno, durante la reunión se abordó la agenda de trabajo conjunta entre Nación y Mendoza y el proyecto de Presupuesto 2027, uno de los principales temas que la administración nacional busca encaminar en el Congreso.

Cornejo y Santilli hablaron sobre el Presupuesto 2027

El encuentro entre Diego Santilli y Alfredo Cornejo tuvo lugar en Balcarce 50 y contó también con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la Secretaría General de la Presidencia.

La reunión forma parte de una serie de encuentros bilaterales que Santilli viene manteniendo con gobernadores para avanzar en el diálogo con las provincias antes del tratamiento parlamentario de los proyectos que impulsa el Ejecutivo nacional.

En el caso de Mendoza, el temario informado oficialmente incluyó el Presupuesto 2027 y los asuntos vinculados con la relación de trabajo entre la Nación y la provincia. No se comunicaron definiciones concretas derivadas del encuentro.

El contacto con Cornejo adquiere relevancia dentro de la ronda de conversaciones porque el gobernador mendocino mantiene una relación de diálogo con la administración de Milei, aunque sostiene posiciones propias sobre distintos aspectos de la agenda política y electoral.

La ronda de Santilli con los gobernadores

Antes de recibir a Cornejo, Santilli mantuvo un encuentro con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. La reunión también tuvo lugar en Casa Rosada y estuvo vinculada con las iniciativas legislativas que el Gobierno nacional busca llevar al Congreso.

En particular, Orrego manifestó su respaldo al proyecto de reforma política y a la propuesta oficial para eliminar las PASO, de acuerdo con la información difundida tras el encuentro.

La sucesión de reuniones se suma a otros contactos que Santilli mantuvo durante la semana con mandatarios provinciales. El objetivo de estas conversaciones es conocer las posiciones de las provincias y avanzar en acuerdos antes del tratamiento legislativo del Presupuesto y de las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Cornejo apoya las PASO para las elecciones

El debate electoral también atraviesa las conversaciones entre Nación y las provincias. En el caso de Mendoza, Cornejo ya había planteado una posición diferente a la propuesta nacional de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El gobernador mendocino sostuvo que las primarias continuarán en su provincia durante 2027, independientemente de lo que finalmente determine el Congreso a nivel nacional. Esa postura marca una diferencia respecto de algunos mandatarios que expresaron su respaldo a la eliminación o suspensión de las PASO.

Por eso, aunque el encuentro con Santilli tuvo como eje formal la agenda conjunta y el Presupuesto 2027, la reforma electoral también forma parte del escenario político que rodea las conversaciones entre el Gobierno y los gobernadores.

El Presupuesto 2027, eje de las conversaciones con las provincias

El proyecto de Presupuesto 2027 es uno de los principales asuntos sobre los que el Gobierno nacional busca construir acuerdos con los mandatarios provinciales.

Las reuniones encabezadas por Santilli se producen antes del debate legislativo y buscan establecer canales de diálogo con gobernadores de distintos espacios políticos. La ronda comenzó durante la semana con otros mandatarios y continuó este viernes con Orrego y Cornejo.

En ese contexto, las provincias analizan el proyecto y sus posibles efectos sobre sus cuentas, obras y recursos, mientras que el Ejecutivo nacional procura reunir respaldo político para avanzar con la iniciativa en el Congreso.

El encuentro con Cornejo no terminó con un anuncio sobre un acuerdo específico, aunque permitió mantener abierto el diálogo entre Mendoza y la Casa Rosada.

Cornejo viajará a París junto a Milei y otros gobernadores

La reunión en Casa Rosada se produjo poco antes del viaje de Alfredo Cornejo a Francia, donde participará de la segunda edición de la Argentina Week París.

La actividad se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y tendrá como objetivo presentar ante empresarios e inversores internacionales oportunidades de inversión en distintos sectores de la economía argentina.

La agenda contempla actividades vinculadas con energía, minería, agroindustria, tecnología e infraestructura, además de encuentros institucionales y empresariales.

La experiencia forma parte de una estrategia que ya tuvo una primera edición en Estados Unidos. En marzo, la Argentina Week reunió en Nueva York a funcionarios, gobernadores, empresarios, banqueros e inversores, con actividades orientadas a promover proyectos de inversión en las provincias.

La comitiva argentina y la presencia de Santa Cruz

El viaje a Francia tendrá como figura central al presidente Javier Milei y contará con la participación de más de una decena de gobernadores.

Entre los mandatarios que integrarán la delegación se encuentra el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, además de Cornejo y otros gobernadores provinciales.

La comitiva también incluirá funcionarios nacionales y representantes del sector privado, entre ellos Luis Caputo, Horacio Marín, Marcos y Alejandro Bulgheroni, Martín Migoya, Alejandro Elsztain, Mariano Bosch, Emiliano Kargierman, Martín Eurnekian, Marcelo Mindlin, Martín Rappallini y Bettina Bulgheroni.

La agenda tendrá como uno de sus escenarios principales el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de actividades en la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio.

La pesca será incorporada formalmente al temario estratégico de captación de inversiones, junto con los sectores que ya forman parte de la agenda de promoción internacional.