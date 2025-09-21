Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Morrissey canceló sus próximos conciertos de septiembre tras recibir una “amenaza creíble” contra su vida; así lo consignaron varios medios estadounidenses, luego de las amenazas de muerte que, el exlíder de The Smiths, había recibido días atrás.

Según la publicación oficial en su cuenta de Instagram, las actuaciones canceladas fueron la del viernes en el “Foxwoods Resort Casino” de Mashantucket, Connecticut, y la del sábado en el “MGM Music Hall del Fenway de Boston”.

“Debido a los recientes acontecimientos y como medida de precaución para la seguridad tanto del artista como de la banda, los conciertos de este fin de semana en el “Foxwoods” y el “MGM Music Hall” han sido cancelados; el reembolso de todas las entradas se realizará, automáticamente, en el punto de compra original”, dice el posteo.

La Policía de Ottawa informó a “CBS News” que Noah Castellano, de 26 años, publicó la amenaza en línea antes de la actuación de Morrissey el 12 de septiembre en el “Festival CityFolk” y, posteriormente, fue acusado; Castellano fue puesto en libertad bajo fianza de 5000 dólares, pero la investigación continúa, según informaron las autoridades.

El mensaje había sido enviado desde la red social “Bluesky” el 4 de septiembre, con el nombre de usuario “Guy who gets shot in the head one hundred thousand times a day” (El muchacho al que le disparan en la cabeza cien mil veces al día)“. ”Steven Patrick Morrissey, cuando actúes en el “TD Place”, aquí, en Ottawa, la próxima semana, la noche del 12 de septiembre de 2025, alrededor de las 9 p.m, estaré presente en el recinto entre el público e intentaré dispararte muchas veces y matarte con una pistola muy grande que poseo ilegalmente”.

A pesar de la publicación, el concierto se desarrolló según lo programado y, desde la producción del festival, se negaron a comentar sobre la amenaza o si se habló de una posible cancelación; sin embargo, ese día, y especialmente durante la actuación de Morrissey, se vio una gran cantidad de drones sobrevolando el sector frente al escenario y muchos sospecharon de que no se trataba de un trabajo de la producción del espectáculo; de hecho, hubo quienes aseguraron que se trataba de equipos de la policía de Ottawa.

“Recuerdo que me di cuenta, y, pensé ‘esto es raro’, me recordaba mucho a “Los juegos del hambre” o “Gran Hermano”; cambió mi forma de disfrutar del concierto”, dijo a la “ABC” Tara Shannon, recientemente nombrada directora ejecutiva de “Ottawa Festivals”, una organización sin fines de lucro que representa a festivales, ferias y otros eventos especiales en la ciudad.

Mientras se desarrolló el concierto, Castellano se encontraba detenido y, tras su liberación, no quiso hacer comentarios sobre la acusación que pesa sobre él.

Morrisey en la Argentina

Más allá de estas cancelaciones, la agencia que organiza los conciertos del músico inglés no dio precisiones sobre las próximas fechas de su agenda; incluso, en los posteos más recientes, figuran todas las actividades del músico hasta finales de noviembre; esto incluye actuaciones en los Estados Unidos y un tour por América latina (México, Argentina, Brasil, Colombia y Perú) que comenzará el 31 de octubre y que tiene un recital agendado para el 8 de noviembre, en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Estas no son las primeras cancelaciones que Morrissey debe hacer durante una gira; de hecho, en varias oportunidades debió levantar tramos completos de un tour, aunque las anteriores fueron por problemas de salud.

A 20 días del show, que debía dar en febrero de este año en Buenos Aires, llegó un comunicado, que decía: “Por motivos de salud del artista, Morrissey tuvo que cancelar sus shows programados para la gira en Latinoamérica; por este motivo, su show en Buenos Aires, pautado para el 17 de febrero en el Movistar Arena, no se llevará a cabo; lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar”, decía el anuncio de la productora de espectáculos que tenía a cargo la realización de ese recital. “Morrissey se encuentra bajo supervisión médica a causa de agotamiento físico; se le ha ordenado descansar y permanecerá en Zúrich”, indicaron. La información fue, también, la que se publicó desde las redes sociales del cantante.

Hubo otras dos situaciones anteriores en la última década; ambas, durante dos tours por América Latina: la última fue en México, donde contrajo dengue y debió cancelar lo que le quedaba de esa gira; casi una década antes el problema, había sido en Perú; allí, había sufrido una intoxicación severa.”Estuve oficialmente muerto durante nueve minutos”, contó el artista en esa ocasión.

