En medio de la polémica que se generó por la escolarización de sus hijos con Benjamín Vicuña en Estambul, La China Suárez arribó a la Argentina este fin de semana, burló a la prensa y dejó ver qué fue lo primero que hizo.

Para sorpresa de los periodistas y los móviles que la aguardaban, la actriz habría salido por otro sector del aeropuerto con el fin de evitar a los medios, aunque, luego, mediante sus redes, compartió una historia de su “primera parada”.

A través de su Instagram, la actual pareja de Mauro Icardi se mostró feliz con una de sus mejores amigas y madrina de una de sus niñas; el posteo lo realizó este sábado, alrededor del medio día, y le puso fin al misterio de su regreso al país.

Fede Flowers fue quien, en su cuenta de “X”, dejó en claro que Eugenia no hizo frente a la prensa, de modo que el periodista lo sintió como una burla. “Otra guardia más que te cargaste por zorra…”, manifestó.

Aseguran que Benjamín Vicuña se enfureció por un posteo de la China Suárez

Suárez volvió a generar controversia con un reciente posteo en redes sociales dedicado a sus hijos, lo que habría provocado un fuerte disgusto en Benjamín Vicuña; según trascendió, el actor estaría analizando la posibilidad de iniciar acciones legales.

“Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices”, escribió la actriz junto a un collage de fotos de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes posaron con sus uniformes escolares: chomba blanca, falda azul para las nenas y short del mismo tono para el más pequeño.

En “DDM”, Guido Záffora aseguró que Vicuña no tomó nada bien la publicación. “Este colegio, donde están yendo los hijos de Vicuña y Cabré, es el mismo colegio donde iban las hijas de Wanda, Isabella y Francesca”, indicó el panelista.

Finalmente, el periodista, remarcó: “Está furioso y no hay comunicación con La China. Vulven mañana, él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo… Esto recién empieza. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y, ahora, está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen”.

