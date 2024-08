Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado martes 6 de agosto, la exprimera dama Fabiola Yañez presentó una denuncia penal contra Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. En consecuencia, el juez federal Julián Ercolini decidió prohibirle la salida del país al expresidente y ordenó “medidas de restricción y protección”.

La preocupante relación entre Yañez y Fernández se reveló a través de mensajes, fotos y un video compartidos con María Cantero, quien fue secretaria del exjefe de Estado y está siendo investigada en el caso Nación Seguros.

Ahora, dos episodios intensifican la atención y la controversia en torno a quien en su momento se desempeñó como la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Primero, cerca de las 20 horas, Eduardo Feinmann en el canal LN+ difundió una filmación de Fernández con la conductora Tamara Pettinato en el despacho presidencial, en donde ella aparece ingiriendo una bebida alcohólica.

Tan solo una hora y media después, se divulgaron imágenes impactantes de Fabiola Yañez con moretones en el rostro y el brazo. Según Infobae, algunos de los golpes que Fernández infligió a su expareja ocurrieron en agosto de 2021, durante la pandemia de coronavirus.

En la grabación, realizada por el propio Fernández y difundida este jueves por Eduardo Feinmann, se escuchan preguntas dirigidas a la hija del músico Roberto Pettinato.

Las redes sociales y medios del país rápidamente se hicieron eco de este material, en el que, aunque el exjefe de Estado no aparece en imagen, se captura la interacción entre él y la conductora de radio en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno.

“Hoy estamos cortando”, dice la excolumnista de Radio con Vos entre risas. “¿Qué estamos cortando?”, le pregunta el expresidente mientras la filma con su celular.

“Nuestra relación”, contesta Pettinato. “¿O sea que tuviste una relación conmigo?”, bromea quien graba, a lo que la joven expresa: “¡No! de amistad”. Seguidamente, la integrante de la plataforma de streaming Blender y el expresidente ahondan en su vínculo.

Tamara califica a Alberto de “buen compañero”, “gran persona” y dice que lo quiere y lo querrá siempre: “Yo creo que estamos enamorados de otra manera”. Tras algunos chistes más, la filmación concluye con un “te amo” de la conductora y un “yo a vos” de Alberto.

En las imágenes se puede ver a la exprimera dama con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le mandó al exmandatario a través de un chat de WhatsApp donde le reprocha su actitud violenta: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, dice el primero de los mensajes.

El exjefe de Estado le responde: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”.

Ante esto, Yañez insiste: “Me volvés a golpear. Estás loco”. Fernández replica: “Me siento mal”.

“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, responde, contundente, Yañez, a lo que el expresidente reacciona: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”.

“Me venís golpeando hace tres días seguidos”, le dice Fabiola Yañez a Alberto Fernández.

Yañez radicó la denuncia por golpes físicos y terrorismo psicológico el martes a la mañana. La activó ese mismo día con un llamado al juez Julián Ercolini, a quien le pidió desarchivar la causa por violencia de género, que surgió al analizar los chats de la exsecretario de Alberto F., María Cantero, en el marco de la investigación por corrupción con los seguros.

Yañez ya se comunicó el miércoles con el fiscal Carlos Rívolo. Y este jueves a la mañana se entrevistó con profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). Fue por videoconferencia, desde Madrid, donde reside junto a Francisco, el hijo que tuvo con Alberto Fernández. Los “pormenores” de la conversación, sin embargo, “permanecerán en estricto resguardo a fin de preservar los derechos de la víctima”, indicaron desde la Fiscalía.

A dónde llamar si sufrís violencia de género

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.

Ofrece información, contención y asesoramiento en aquellas temáticas relacionadas con la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. Su objetivo es acompañarte en las distintas situaciones que estés atravesando, ya sea antes, durante o después de un episodio de violencia.