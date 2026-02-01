Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El esperado recital de Doja Cat en la Argentina no se llevará a cabo y, la noticia, generó sorpresa entre los fanáticos que ya habían adquirido sus entradas; a través de un comunicado oficial, la producción informó la suspensión definitiva del espectáculo que estaba programado para el 8 de febrero de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

“Lamentamos informar que, por circunstancias ajenas a la artista, a la producción y al venue, el show de Doja Cat, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Movistar Arena Argentina, ha sido cancelado; el reembolso completo del valor de la entrada, incluido el service charge, se procesará, automáticamente, y se acreditará en el mismo método de pago utilizado para la compra”, indica el mensaje difundido por los organizadores, que no brindaron mayores detalles sobre los motivos que derivaron en la decisión; la aclaración apunta a desligar de responsabilidades tanto a la cantante como a la productora local y al estadio, lo que abre la puerta a posibles cuestiones logísticas, contractuales o de agenda internacional.

El show en Buenos Aires había generado una fuerte expectativa desde su anuncio, ya que marcaba el regreso de Doja Cat a Sudamérica dentro de una gira mundial que incluye grandes plazas de América, Europa y Oceanía; la artista, reconocida por éxitos como “Say So”, ‘Woman” y “Paint The Town Red”, se convirtió en una de las figuras más convocantes del pop y el hip hop global en los últimos años, con una puesta en escena que combina coreografías, visuales impactantes y un fuerte despliegue escénico; por eso, la cancelación representa un golpe para miles de seguidores que esperaban verla en vivo por primera vez o reencontrarse con su show.

Leé más notas de La Opinión Austral