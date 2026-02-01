Este sábado, Soledad Pastorutti celebró su primera presentación en el “Festival Nacional de Folclore” de Cosquín con una propuesta artística y emocional inédita en la historia del evento; la conmemoración se extendió durante toda la jornada, desde la tarde hasta el amanecer, con actividades abiertas al público, transmisiones especiales y un espectáculo central en el Escenario Mayor.

La agenda comenzó a las 18:30 hs en la Plaza San Martín de Cosquín, un espacio clave en la trayectoria de la artista, donde se desarrolló “La Peña de La Sole”.

Allí, se montó un escenario especial para un gran encuentro con fans que incluyó actividades lúdicas, entrevistas en vivo, DJ, músicos invitados, contenidos especiales y la búsqueda del “ponchazo” más grande del mundo.

Todo el evento fue transmitido, en vivo, por todas las plataformas de “Cadena 3 Argentina” y por el canal oficial de YouTube de Soledad, lo que permitió la participación de seguidores de todo el país y del exterior.

A las 21:30 hs se puso en marcha “La previa de La Sole”, una transmisión especial desde el canal oficial de la cantante y esta emisora, con móviles ubicados en distintos puntos de la Plaza Próspero Molina; el público pudo seguir el minuto a minuto de lo que ocurrió dentro y fuera del escenario, en los camarines y en la intimidad de la preparación de la artista para una noche considerada histórica.

El momento central llegó a las 00:3o hs con el inicio del show “30 Años en Cosquín” en el Escenario Mayor; el espectáculo recorrió toda la carrera de Soledad, con invitados nacionales e internacionales, una producción artística y técnica sin precedentes en el festival y un repaso por las canciones que marcaron a distintas generaciones en la que la artista deslumbró pese a una intensa lluvia.

Tras el cierre del recital, se realizó “La Caravana de La Sole”, un gesto cargado de simbolismo; junto a sus fanáticos, la cantante recorrió el camino que une la Plaza Próspero Molina con la Plaza San Martín, evocando el trayecto que realizó en su primera participación en Cosquín, cuando subió al escenario acompañada solo por tres músicos y su familia; el festejo culminó con la llegada del amanecer, como cierre de una jornada que celebró el pasado, el presente y el futuro de su carrera.

Como antesala de este aniversario, en los últimos días se lanzó la campaña creativa “Está llegando el Huracán”, un guiño al apodo con el que Soledad irrumpió en el folclore hace 30 años; la iniciativa se presentó en sus redes y funcionó como anticipo del proyecto federal “30 Pueblos”, una propuesta audiovisual y cultural que recorre distintas localidades del país.

En cada episodio, la artista llega de manera sorpresiva a una comunidad, comparte un día con sus habitantes y se sumerge en su cultura, con el objetivo de poner en valor las raíces, historias e identidades locales; el primer capítulo de “30 Pueblos” se estrenó este martes, a las 20 hs, a través del canal oficial de YouTube de Soledad, marcando el inicio de un recorrido de alcance nacional y fuerte impronta emocional.

Leé más notas de La Opinión Austral