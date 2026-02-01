Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hollywood está de luto por la muerte de Catherine O’Hara, que brilló en los elencos de películas icónicas como “Beetlejuice” o “Mi pobre angelito”, cuyo protagonista, Macaulay Culkin, la despidió a través de sus redes.

“Mamá, pensé que teníamos tiempo; yo quería más, quería sentarme en una silla al lado tuyo; te escuché, pero tenía tantas cosas más para decir…Te quiero; te veo más tarde”, escribió el actor de 45 años en su perfil de Instagram.

A través de los años y, a pesar de los vaivenes de Culkin en Hollywood post “Mi pobre angelito”, O’Hara y el actor lograron conservar una relación de amistad.

De hecho, la “señora McAllister” acompañó al mayor de los hermanos Culkin -al menos, de los que actúan- en la inauguración de su estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Este viernes, el actor eligió una postal de ese día para recordar a su madre del cine; durante la ceremonia de diciembre de 2023, a la que Culkin asistió con su esposa, Brenda Song, y sus dos hijos, Catherine se refirió a su “hijo” en el cine y aseguró que “‘Mi pobre angelito es y siempre será una adorada sensación global”.

“La razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin verla y amarla es por Macaulay Culkin“, afirmó, emocionada, O’Hara, antes de agregar, con su característico sentido del humor: “Macaulay, felicidades; mereces una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa, que te dejó solo no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz”.

Catherine marcó varias eras en Hollywood, no sólo por sus papeles en el cine (también fue la voz de Sally en “El extraño mundo de Jack”) sino, también, por sus intervenciones en series, algunas de las más recientes, como “Schitt’s Creek”, que sirvieron de espejo para reírse de ella y de sus colegas.

La actriz canadiense sufrió una “emergencia médica” este viernes por la madrugada, en su casa de Los Ángeles, según reportó el sitio TMZ, tras lo cual fue hospitalizada; horas más tarde, se confirmó su deceso a los 71 años.

