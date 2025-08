La Voz Argentina volvió a la pantalla de Telefe y ya se encuentra en la etapa de “las batallas”; en la última emisión, Eugenia Cardozo y Ezequiel Montagnino, del “team Soledad”, se enfrentaron con la canción”Y, ¿si fuera ella?” de Alejandro Sanz; tras finalizar la performance, Eugenia arremetió contra su compañero con un comentario que dejó a todos desconcertados.

La tensión se hizo palpable después de la interpretación, adaptada al ritmo de cuarteto; la elección musical no fue bien recibida, inicialmente, por Cardozo, quien, durante el ensayo, manifestó: “Yo soy del palo del folklore y, él, también y, por ahī, esperábamos algún otro tema, pero… te terminás encariñando de alguna forma…”, aseguró.

Pese a la incomodidad y demostrando profesionalidad, ambos realizaron una presentación en vivo aceptable; al finalizar, los artistas reconocieron el contraste de sus personalidades; Ezequiel, en un tono distendido, recordó su primera impresión de Eugenia.“Yo pensé que, en algún momento, venía un cuchillazo”, bromeó, haciendo referencia a una anécdota en la que la participante, sonámbula, acuchilló una almohada y, desde entonces, duerme con un peluche de apego llamado Norberto, que, incluso, llevó al programa.

Sin embargo, el clima cambió cuando el conductor Nico Occhiato les consultó sobre su preparación; en este marco, Eugenia no dudó en exponer las diferencias. “Al principio, estuvimos medio desencontrados… yo soy muy estructurada con el tema de la música, muy responsable, y, él… Medio que había venido de vacaciones”; esta declaración generó risas nerviosas y miradas de desconcierto entre los presentes, marcando un quiebre en la dinámica del estudio.

La reacción del jurado y del conductor fue inmediata; Lali Espósito y Miranda!, coaches del reality, señalaron que la mejor conexión entre los participantes se produjo cuando cantaron juntos, aunque reconocieron que, en ciertos momentos, actuaron como solistas. El comentario de la mujer, sin embargo, desvió la atención hacia la relación entre ambos y provocó una evidente incomodidad en el aire.

Frente a la acusación, Ezequiel optó por una respuesta conciliadora. “Yo soy más tranquilo. Tenemos personalidades distintas”, indicó; el participante explicó que intentó transmitirle calma a su compañera durante los ensayos, mientras que ella se mostraba más exigente y preocupada por la organización. “Yo le quería transmitir tranquilidad diciéndole ‘quédate tranquila, vamos a armonizar, vamos a armar esto’. Ella estaba como ‘este loco no me va a dar bola en toda la semana’. Yo soy más tranquilo, me tomo la vida como más relajada”, expresó.

En tanto, Soledad Pastorutti, la coach de ambos, argumentó su elección en la “alegría” y la actitud mostrada por Ezequiel sobre el escenario, otorgándole el pase a la siguiente ronda.

Occhiato le consultó al cordobés sobre sus sensaciones, después de que festejó haber continuado en el certamen de canto. “Tengo una alegría tremenda. Si se notó hace dos minutos, imaginate ahora. Esto, para mí, es un desafío tremendo en cuanto a lo personal. Así que más que agradecido a todos, a la Sole, a los chicos, a Euge, a todo el equipo. Muy agradecido”, explicó el joven, que se despidió abrazando a su coach.

Por su parte, Eugenia, antes de dejar definitivamente la competencia, se despidió, señalando: “Lo re disfruté y, aparte, tengo gente conocida en la tribuna, así que un saludo para todos los que vinieron… Mis compas de patín…”, cerró.

Cómo ver gratis y en vivo “La Voz Argentina”

El programa se transmite a partir de las 21:45 hs por la pantalla de Telefe; además, el reality se puede seguir en vivo, de forma online, a través de distintas plataformas; desde el sitio web oficial del canal, solo es necesario ingresar a https://mitelefe.com/y hacer click en la opción “vivo” para acceder a la señal en directo.

También, está disponible en plataformas como “Pluto TV”, que ofrece contenido gratuito vía streaming, y en los canales tradicionales de los principales operadores de cable:

Flow : canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

: canal 10 (Digital) y 1001 (HD) Telecentro : canal 10 (Digital)

: canal 10 (Digital) DirecTV : canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

: canal 123 (Digital) y 1123 (HD) En Uruguay: la señal puede seguirse en vivo por el Canal 10

Cabe destacar que “Streams Telefe” y “Luzu TV” se suman con transmisiones especiales, entrevistas exclusivas, reacciones en vivo y cobertura desde el backstage con una apuesta fuerte en Twitch, YouTube y redes sociales; esta cobertura paralela, a cargo de Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo, aporta una mirada más cercana y actual del detrás de escena, pensada, especialmente, para la audiencia digital.

