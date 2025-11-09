Dua Lipa deslumbró en Buenos Aires con dos shows en River, donde presentó su“Radical Optimism Tour”; durante su primera performance, la se llevó a cabo el viernes 7 de noviembre, sorprendió a su público con una canción icónica de la música nacional: “De música ligera” de Soda Stereo, aclarando que sabe lo que significa el rock en Argentina y, en la segunda noche, el sábado 8, cantó “Tu misterioso alguien” de Miranda!, tema que reveló “gustarle mucho”.

“Durante mis tours, a mí me gusta sorprender al público con una canción original de su país y, hoy, encontré esta que me gustó mucho”, explicó antes de comenzar a cantar “Tu misterioso alguien”.

Una canción que tiene su grado de dificultad por los tonos de Ale y Julieta, pero que Dua le dio una esencia y un brillo diferente y renovador; con esto, la cantante demuestra el interés que tiene por llegar a sus fans de manera original y respetando la cultura nacional.

