La entrevista de Wanda Nara y Maxi López en “Ferné con Grego” generó gran repercusión en las últimas horas; el encuentro televisivo, donde ambos compartieron risas, recuerdos y hasta bromas sobre el pasado, marcó un nuevo capítulo en su relación, esta vez, desde la armonía y la madurez, pero, a una de las personas que lo gustó esta situación fue a Mauro Icardi, quien no dejó pasar la oportunidad de lanzar una picante frase en su Instagram, la cual muchos interpretaron como una indirecta.

En esta oportunidad, el delantero publicó una foto suya sonriendo, acompañada de un texto cargado de ironía.“Recuerden: nunca sigan consejos de quienes no pudieron ni con ellos mismos”, lanzó Icardi, y, picante, prosiguió: “No olviden, hay gente que fracasa sola, pero, igual, quiere dirigir tu camino”.

El delantero argentino, radicado en Turquía desde hace varias temporadas, suele utilizar sus redes para dejar polémicos mensajes cuando surgen noticias vinculadas a su vida personal; en esta oportunidad, el posteo coincidió con la emisión del reportaje en el que Wanda y Maxi.

Mientras tanto, en el plano deportivo, el goleador continúa siendo figura en el Galatasaray, donde mantiene un alto nivel y goza del cariño de los hinchas, pero, su nombre, sigue resonando en el mundo del espectáculo argentino.

