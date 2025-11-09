Después de la denuncia por su desaparición y la posterior detención de su exnovio, Leandro García Gómez, Lourdes Fernández de “Bandana” volvió a aparecer y optó por “Desayuno Americano” (América TV) para compartir cómo atraviesa este momento; en la nota, dio impactantes detalles acerca de cómo se encuentra el vínculo con su madre, Mabel, quien, el día anterior, había asegurado que la relación entre ambas seguía interrumpida.

Durante la charla, la cantante se mostró visiblemente conmovida y habló, con honestidad, sobre su presente familiar. “Estoy recomponiendo el vínculo con mi mamá, con mi familia”, indicó, dejando ver que el acercamiento comenzó hace muy poco.

Además, Lourdes se refirió al apoyo que recibe de su entorno cercano. “Hablamos; ella siempre está acompañándome, al igual que mi papá y la mujer de mi papá; somos una familia muy grande y estoy contenida”, indicó, destacando que se siente arropada por sus seres queridos en este complicado momento.

Por su parte, Mabel ya había brindado su versión un día antes, cuando habló del distanciamiento con su hija en el programa de Pamela David; allí, recordó el dolor que sintió durante el show del 30 de octubre en el Gran Rex, cuando, Lourdes, se refirió a la pareja de su padre como “mamá”.

“No hablé con ella; está enojada y, en este momento, no se tiene que ocupar de nuestra relación”, había señalado.

A su vez, la madre de Lourdes no ocultó la tristeza que le provocó ese gesto. “Ese día del show, cuando veo eso, sí, fue una estocada; me sorprendió, porque el título de “mamá” es inamovible; es parte del enojo que tiene… Ella sabe dónde me duele”, manifestó con los ojos llenos de lágrimas.

Finalmente, al reflexionar sobre el momento que atraviesa su hija, Mabel prefirió no juzgarla, y, lanzó: “En el estado en el que está Lourdes, no puedo sacar conclusiones; capaz, se lo dijo de verdad”.

Lissa Vera contó cómo fue el reencuentro con Lourdes Fernández tras el episodio de violencia que sufrió

Lissa Vera, íntima amiga de Lourdes Fernández y su compañera en el grupo “Bandana”, contó cómo se encuentra la cantante a dos semanas del episodio de violencia que sufrió.

Lissa ocupó un rol clave en la búsqueda de Lourdes, junto a la madre y otras amigas de ella, después de que la cantante no diera señales y estuviera desaparecida por varias horas, previamente, a ser encontrada en la casa de su expareja mediante un allanamiento.

“La verdad, que muy bien; estamos muy entusiasmadas y, las chicas, quieren viajar, ya se quieren venir; charlamos un montón de cosas: tema vestuario, maquillaje, cómo nos vamos a organizar, con quiénes vamos a vestirnos y esas cosas… también, charlamos un poco de cómo estamos cada una con nuestras vidas, siempre hacemos un momento de terapia”, dijo, acerca del regreso la banda que fue ícono en los años 2000.

Lissa reveló que, en medio de los ensayos, se reencontró con su amiga y pudieron hablar tras lo sucedido. “Ya nos hemos hablado otras veces; lo que pasa entre nosotras, por lo menos en el grupo y entre Lourdes y yo, es que hay un cariño genuino y, más allá de todo lo que hemos pasado, se entiende que, en el fondo, hay amor de verdad; a veces, te puede gustar o no, pero es un cariño real, así que ayer, en diez minutos, nos juramos amor eterno y estamos bien”, aseveró.

“Ella se está apoyando mucho en lo que ama hacer, que es cantar, que es Bandana; como un retorno milagroso, de alguna manera, que la ayudó a plantarse como la conocemos siempre, como la conocemos todos”, aseguró, optimista.

“Siempre traté de acompañarla después de haber salido al frente con la espada, acompañarla desde el silencio y, hoy, bueno… Me tomé el trabajo de hablar con ustedes, porque creo que la apoyo en todo esto que está haciendo”, dijo Lissa ante las cámaras de “Los Profesionales de siempre” (El Nueve).

Luego, la exparticipante de “El hotel de los famosos” (El Trece) explicó por qué, en medio de la desaparición de su amiga, había decidido realizar una denuncia contra el exnovio de Lourdes.

“Decidí actuar en aquel momento, porque yo tengo dos hijas y me gustaría que, si les sucede algo a sus amigas, hagan lo mismo que yo, así que, desde ese lado, la entendí a Mabel (mamá de Lourdes) en su momento y sé que está pasando una situación dolorosa, porque hubo ahí un vínculo, más allá de que fue muy nocivo; duele, no deja de doler; yo la acompaño y, las chicas, la acompañan también en todo este proceso”.

Debido a su denuncia y a la de la mamá de la cantante, la Justicia autorizó, en aquel momento, una orden de allanamiento en la casa de Leandro, donde, finalmente, encontraron a Lourdes e, inmediatamente, la llevaron al hospital Fernández.

Por su parte, García Gómez había quedado detenido y fue imputado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.

