María Becerra fue la invitada especial en el séptimo concierto de la gira FUTTTURA de Tini en Buenos Aires; ambas cantaron juntas sus éxitos “Miénteme” y su reciente colaboración “Hasta que me enamoro”.

“Amiga, ¿no quedó un fernecito para mí?”, preguntó Maria en el bar montado sobre el escenario; la ovación fue instantánea y, Tini, fue a saludarla. “Maria quiere fernet”, lanzó.

El cariño que se tienen, quedó demostrado: lejos de cualquier escándalo, se mostraron unidas. Este año, llevan adelante dos de las giras más impresionantes del año: Tini con 9 noches en Tecnópolis con “FUTTTURA” para, luego, ir por las provincias; por otro lado, Maria con una propuesta inmersiva: será el primer show 360° en la historia del Monumental y el evento más grande que se haya realizado en el recinto, con capacidad para 85 mil personas.

En septiembre de 2025, lanzaron su segunda canción juntas titulada “Hasta que me enamoro”; el anuncio generó mucha expectativa y, el tema, explora la vulnerabilidad y el autoengaño en el amor.

Son dos destacadas artistas argentinas que mantienen una buena relación profesional y personal, habiendo colaborado, recientemente, tanto en el estudio como en el escenario.

La primera canción fue en 2020, junto a Lola Índigo, haciendo “High”; luego, llegó el gran éxito de “Miénteme”, lanzado en abril de 2021, que solidificó su química musical, lo que llevó a que los fanáticos pidieran más colaboraciones, deseo que se cumplió con “Hasta que me enamoro” en 2025.

