Denisse González, exjugadora de Gran Hermano (Telefe), utilizó sus redes para compartir detalles de cómo transita el problema de salud que la llevó a recibir atención médica, de urgencia, en más de una oportunidad; la influencer padece trombocitopenia y, actualmente, apuesta a un nuevo tratamiento después de que los dos anteriores no dieran los resultados esperados.

El cuadro provoca que la médula ósea produzca una cantidad insuficiente de plaquetas y, hasta ahora, los especialistas no pudieron establecer, con certeza, qué lo originó; entre las posibilidades que analizan los médicos aparece una posible infección.

La situación generó preocupación, especialmente, por los valores extremadamente bajos que llegó a registrar; durante su primera internación, Denisse ingresó con apenas 3 mil plaquetas y, tiempo después, debió regresar a la clínica; en aquella oportunidad, el número fue todavía menor: llegó a tener mil plaquetas.

La joven recordó el impacto que tuvieron aquellas experiencias y lo difícil que le resulta enfrentarse a determinados procedimientos médicos. “Admito que, los días de internación, son como una película de terror por la sangre, que se ve que mi cuerpo no la tolera mucho; también, por las jeringas”, aseguró.

Después de dos intentos que no consiguieron estabilizar sus valores a largo plazo, Denisse inició una nueva alternativa; esta vez, puede realizar el tratamiento sin permanecer internada, aunque debe concurrir varias veces por semana para realizarse controles y recibir la medicación.

“Esta vez las vi sólo tres veces por semana; dos para sacarme sangre y una para aplicar mi nuevo tratamiento; es una inyección que va en la panza; bamos a ver si esta semana funciona; recuerden que, los dos, tratamientos no funcionaron”, explicó sobre esta nueva etapa.

Sin embargo, más allá de la preocupación por sus niveles de plaquetas, la ex Gran Hermano reveló que, también, debe lidiar con las consecuencias de las diferentes terapias que recibió hasta el momento.

“Lo peor son los efectos colaterales de los tratamientos; los corticoides y las globulinas, aunque no funcionen a largo plazo, igual, hay que ponerlas para evitar el estado de riesgo”, manifestó.

Las secuelas que mostró Denisse González

Al hablar de cómo responde su organismo a la medicación, la influencer describió fuertes dolores y otras consecuencias que fueron apareciendo durante el proceso. “Una te da dolores de cabeza, al grado de que no podes abrir los ojos, y, la otra, te da dolor en todo el cuerpo, literalmente, en lugar que yo no sabía que te podían doler; este último tratamiento, está zarpado; automáticamente, te convertís en Venom, te transformas”, destacó.

La joven acompañó su relato mostrando los numerosos moretones que tiene en el cuerpo, una de las marcas visibles que dejó este difícil período; mientras espera conocer cómo responde a este tercer tratamiento, deberá continuar con los controles para determinar su evolución y definir cómo seguirá el proceso.

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