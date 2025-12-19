La Cámara de Diputados de la Nación aprobó durante la madrugada la designación de tres auditores generales de la Nación, entre ellos el abogado santacruceño Juan Ignacio Forlón, en el marco de un acuerdo político entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza. La decisión se tomó fuera del temario de las sesiones extraordinarias y desató un fuerte conflicto político, con duras críticas del PRO, la UCR y otros bloques, que se retiraron del recinto a modo de protesta.

La votación se produjo luego de que el oficialismo lograra la media sanción del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal. En ese contexto, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, presentó una moción para cubrir los cargos vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN), un tema que no figuraba en la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo.

Bornoroni propuso formalmente que la Cámara designara como auditores generales a Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti. Además, solicitó que se votara la terna completa y que se autorizara a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a la decisión adoptada.

La iniciativa provocó un inmediato rechazo de varios sectores de la oposición, que cuestionaron la legalidad del procedimiento. Sin embargo, con el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, Unión por la Patria y Hacemos Federal, la votación avanzó y los nombramientos quedaron aprobados.

Durante la jura, solo permanecieron en el recinto los diputados de esos espacios. Las bancadas del PRO, la UCR, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda abandonaron sus bancas como gesto de rechazo político e institucional.

El PRO denunció una violación constitucional

El presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, cuestionó con dureza la maniobra y acusó al oficialismo de violar la Constitución Nacional. “Esta es la violación al artículo 65 de la Constitución Nacional”, precisó en el recinto, al tiempo que sostuvo que en sesiones extraordinarias sólo se pueden tratar los temas incluidos expresamente en la convocatoria del Ejecutivo.

Ritondo adelantó que su bloque denunciará la designación ante la Justicia. “La designación de miembros de la AGN no se encuadra en ninguna de las excepciones previstas. Integra un órgano de control externo que excede el funcionamiento interno del Congreso”, argumentó. Además, apuntó contra La Libertad Avanza por “la falta de códigos y de respeto por los compromisos asumidos”.

En un comunicado posterior, el PRO reiteró que no convalida la designación de los auditores y la consideró “nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”. El partido anunció el inicio de acciones judiciales para que se restablezca la legalidad y el respeto por las reglas institucionales.

Cristian Ritondo denunció el acuerdo de La Libertad Avanza con el peronismo. El PRO se quedó sin cargos en la AGN.

Para Forlón no sería la primera vez que judicializan una designación suya en la AGN como auditor. A fines de 2015 se trámite fue suspendido por una cautelar de un juez a raíz de una denuncia del Colegio de Abogados que consideró ilegítima la designación de los diputados salientes para que la Auditoría no controle a la gestión de Cristina Kirchner tras el fin del mandato.

Retiro de bloques y críticas de la oposición

A las críticas del PRO se sumaron referentes de otros espacios. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, acompañó el reclamo y su bloque también se retiró del recinto junto a la UCR y Provincias Unidas. Desde el radicalismo, la diputada Karina Banfi remarcó que el tema no se había tratado en comisión y cuestionó la falta de información previa sobre los candidatos.

A pesar de las protestas, la votación siguió su curso. Almada y Forlón prestaron juramento de inmediato ante el presidente de la Cámara, Martín Menem. En el caso de Pamela Calletti, la asunción se demoró algunos minutos debido a que no se encontraba presente en el recinto al momento de la votación.

Quién es Juan Ignacio Forlón

Juan Ignacio Forlón nació el 14 de julio de 1976 en Río Gallegos. Es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con un posgrado en Actualización de Derecho del Petróleo y el Gas cursado en la UBA. Proviene de una familia con fuerte arraigo político en la capital santacruceña: su padre, Néstor Forlón, fue el primer presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos tras el retorno de la democracia y falleció en un accidente automovilístico cuando Forlón tenía 27 años. En reconocimiento a su trayectoria, una calle de la ciudad, detrás del barrio Consejo Agrario, lleva su nombre. Su mamá, Miriam Clark, recibió felicitaciones por la designación de su hijo.

Forlón construyó su carrera en la gestión pública y financiera, con un perfil técnico vinculado al sistema bancario, los seguros y el financiamiento de pequeñas y medianas empresas. Antes de su llegada al Banco Nación, presidió Garantizar SGR, la sociedad de garantía recíproca orientada a respaldar a las pymes en la emisión de cheques y deuda, una experiencia que marcó su impronta de apoyo directo al sector productivo.

En marzo de 2012 asumió como director del Banco de la Nación Argentina y, poco tiempo después, fue designado presidente de Nación Seguros. Desde esos cargos impulsó políticas de asistencia al entramado pyme y al sector agropecuario, y trabajó en el desarrollo del seguro multirriesgo para la sequía, un proyecto estratégico anunciado en su momento por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su gestión buscó dinamizar el crédito y ampliar las herramientas de cobertura para la producción.

En noviembre de 2013 reemplazó a Juan Carlos Fábrega como presidente del Banco Nación, cargo que ocupó hasta noviembre de 2015. Su renuncia se produjo en la recta final del gobierno kirchnerista y en un contexto de alta tensión interna en la entidad, atravesada por conflictos sindicales vinculados al impuesto a las Ganancias. Tras su salida del banco, fue designado como auditor general de la Nación, también por la Cámara de Diputados, junto con Julián Álvarez, función que ejerció entre 2016 y 2024.

Aunque no desarrolló una militancia partidaria formal, Forlón mantuvo una relación personal y política cercana con Máximo Kirchner desde la adolescencia. Fue asesor legal y consejero del dirigente y también de Cristina Fernández de Kirchner durante su etapa como senadora nacional. Esa cercanía lo ubicó como un cuadro técnico de confianza dentro del kirchnerismo.

En la actualidad, con su nueva designación como auditor general de la Nación, Forlón regresa a un organismo que ya conoce en profundidad, en medio de un escenario de fuerte disputa política y cuestionamientos institucionales por la forma en que se concretó su nombramiento en la Cámara de Diputados.

Una AGN con vacantes

La designación de los auditores se produjo en un contexto de parálisis institucional de la Auditoría General de la Nación. Hasta esta madrugada, el organismo funcionaba solo con su titular, debido a la falta de designaciones tanto en Diputados como en el Senado.

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas, integrada por Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Olmos, trabajó durante los últimos meses para sostener el plan de auditorías y evitar una parálisis total. En ese período, la comisión logró avances significativos, con el tratamiento de más de 550 expedientes y la definición de las Cuentas de Inversión correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

No obstante, con la incorporación de los auditores designados por Diputados, aún resta definir a los representantes del Senado para completar la integración plena de la AGN.