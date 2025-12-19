Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En marzo de 2026, APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) confirmó que incorporará los “Martín Fierro E-Sports: los deportes del futuro”.

“El deporte del futuro no requiere esfuerzo físico, no provoca sudor ni mejora la actividad cardíaca, ya que se disputará sentado en una cómoda silla, con una pantalla de última definición delante y un mouse debajo de la mano derecha”, explica APTRA.

“El inusual crecimiento, de esta actividad, va a ser reconocidas por nuestro premio; en breve, daremos mayores detalles, rubros, participantes, sistema de votación; la fiesta, aún en su etapa de desarrollo, se llevará a cabo en El “centro de la disciplina” del “Gobierno de la Ciudad en Barracas”, más conocido coma “TUMO Barracas”, un espacio innovador para jóvenes ubicado en Algarrobo 1041 (dentro del Centro Metropolitano de Diseño), donde se capacitan en tecnología y creatividad, complementando la educación tradicional, con ofertas en diseño, programación, música, etc”.

Por otro lado, entre los meses de febrero y marzo, se realizará el segundo Martín Fierro Digital en el Centro de Convenciones de Buenos Aires; participarán influencers, cables y radios digitales y redes sociales; además, el 23 de marzo del 2026, en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires, se llevará a cabo una nueva edición del Martín Fierro de la Moda.

Leé más notas de La Opinión Austral