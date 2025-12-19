Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta semana, Mauro Icardi presentó su pedido formal para que sus hijas con Wanda Nara, Francesca e Isabella, pasen la Navidad con él en la Argentina; también, el futbolista solicitó un pedido especial para salir del país después de las fiestas, dado que está embargado por ser deudor alimentario.

El Galatasaray de Turquía autorizó a Icardi a viajar a la Argentina entre el 21 y el 27 de diciembre y, sobre ese plan, su abogada, Elba Marcovecchio, preparó la presentación que fue difundida, este jueves, por el sitio Teleshow.

De prosperar el pedido, el futbolista podría pasar a buscar a sus hijas, de 10 y 9 años, el 22 de diciembre a las 11 de la mañana, para, luego, devolverlas al domicilio de Nara a las 11 del 27, antes de partir a Turquía.

Mauro está embargado desde julio de este año, pero, recién, en noviembre, fue declarado deudor alimentario; a partir de ese fallo, fue inscripto por la Justicia en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, eso, saltaría en su contra cuando intente pasar por Migraciones para volver a su lugar de trabajo.

Con eso en mente, Marcovecchio hizo notar, no sólo que el club de Turquía limitó los días de licencia para el jugador, sino que podría quedar sin trabajo si la Justicia lo retiene en la Argentina en el marco de la causa por deuda de alimentos que le inició Nara.

“Debe 600 mil dólares; ahora, están viendo qué es lo que va a pasar con respecto a los embargos; la orden de Wanda a sus abogados es ir por todo”, apuntó, en ese entonces, el periodista Guido Záffora en “DDM” (América).

Al margen de la situación del jugador, su abogada hizo constar, además, que la empresaria también tiene deudas pendientes, pero en el pago de cánones locativos y de multas impuestas por la Cámara de Apelaciones.

También, Marcovecchio hizo notar que Icardi autorizó los viajes de las chicas con su madre y volvió sobre la cuestión de que, ambas, vivían en Estambul cuando la pareja estaba unida y, por eso, deberían volver con él a Turquía, pero decidió ir paso por paso y, primero, buscará pasar las fiestas en Argentina junto a su hijas.

