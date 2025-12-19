Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado 20 de diciembre, llega una nueva emisión de “La noche de Mirtha” a la pantalla de El Trece; “La Chiqui” volverá a estar al frente de su icónica “mesaza”, en una gala que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión.

Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados; como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.

La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 20 de diciembre

Estará presente Patricia Sosa, una de las voces más reconocidas de la música popular argentina, que atraviesa un cierre de año cargado de actividad artística; la cantante se encuentra preparando un concierto especial junto a Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale.

El encuentro también contará con la presencia de Leticia Brédice, una actriz de fuerte personalidad escénica, con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Junto a ella estará Laura Novoa, otra figura destacada de la actuación, que ha sabido construir una carrera sólida y versátil, alternando proyectos populares con propuestas más intimistas.

Completando la mesa se sentará Osvaldo Santoro, actor y director con un recorrido amplio dentro del teatro y la televisión; su mirada sobre el mundo artístico y su experiencia detrás y delante de escena aportarán una perspectiva distinta a la conversación, enriqueciendo el intercambio que caracteriza a las mesas de Mirtha Legrand.

