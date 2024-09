En un gesto de solidaridad y compromiso social, el canal Crónica TV organizó un “asadazo” en la puerta de sus instalaciones, en Garay 140, para brindar comida caliente a cientos de personas que atraviesan dificultades económicas. La iniciativa, que se llevó a cabo el domingo por la noche, generó una gran convocatoria y emocionantes testimonios.

Un acto de solidaridad en medio de la crisis

La idea surgió como una respuesta al polémico asado organizado por el gobierno de Javier Milei para los diputados que votaron en contra de un aumento para los jubilados. En contraste, Crónica decidió destinar sus recursos a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciendo un plato de comida a todas las personas que se acercaran.

“El asado que no pudieron comer los jubilados en Olivos lo cenan en Crónica. 500 kilos de carne gratis para todos”, expresó Facundo Pedrini, director de Noticias de Crónica TV. La convocatoria fue un éxito rotundo, con cientos de personas haciendo fila para recibir su porción de carne, acompañadas de ensaladas y pan.

Con las consignas “En Crónica comen todos” y “El único héroe es el pueblo”, se hizo hincapié en la urgencia de atender las necesidades alimentarias de la población. El evento también convocó a trabajadores, pasajeros y vecinos que transitaban por la zona, quienes se sumaron a la fila de dos cuadras para recibir un plato de comida caliente.

Testimonios conmovedores

Los testimonios de los asistentes al evento fueron conmovedores. Jubilados, trabajadores y familias enteras expresaron su agradecimiento por la iniciativa de Crónica. Muchos de ellos relataron las dificultades que enfrentan a diario para poder acceder a una alimentación adecuada debido a la crisis económica.

“La comida es uno de los temas que más complica, de lunes a viernes tengo que ir a comedores”, compartió una empleada doméstica. Otros asistentes coincidieron en que la situación económica del país les impide comprar carne con regularidad y que eventos como este son una gran ayuda.

“Hoy no trabajé en todo el día, hermano, comí algo, pero no es comida de verdad. La situación está demasiado difícil, no hay laburo, las aplicaciones nos están matando. Esto está peor que el año pasado, por ejemplo. Quisiera vivir como cuando estaba Cristina”.

“Hermoso el gesto de Crónica, que Dios los bendiga por lo que hacen. Quiero mandarle un mensaje al señor presidente, no es agresivo, al contrario. Le mandé una propuesta que se llama ‘Escala Salarial Única’: que el sueldo más alto sea el del presidente, y que de ahí para abajo ajusten todos. Si el presidente fija su sueldo en tres millones de pesos, los gobernadores deberían ganar un 90% de eso, y los ministros un 80%. Así se podría ajustar a la casta que él tanto menciona y que nos está traicionando. ¿Cuál es la casta? Los que ganan sueldazos de nueve millones de pesos, como senadores y jueces. La Constitución lo dice claro: ‘a igual función, igual remuneración’. No pueden tener esos sueldos mientras la gente se muere de hambre. En cada esquina hay personas durmiendo en la calle. Aplique la escala salarial, se la envié por expediente a la Casa de Gobierno. Si no ajusta, esto va a ser una debacle antes de Navidad.”

“Hoy me acerqué con mi compañera jubilada. Estamos complicados. Cuando los jubilados insurgentes nos reunimos todos los miércoles en el Congreso, mandan patrulleros y camiones hidrantes. Esos camiones deberían estar ayudando con los incendios que hay en el país, pero este gobierno no tiene sensibilidad. Estamos ante un pelotón de fusilamiento que no le importa nada un ser humano. Gracias por difundir y cuidar el asado del pueblo.”

“Yo soy artista callejero, me gano el día cantando en los trenes. La cosa está dura, amigo. Veo muchas cosas en los trenes. ¿Querés que improvise algo? Esta es la triste historia de dos corazones, de un amor que nunca fue, y de Crónica, que comparte un choripán con el pueblo.”

“Vengo de La Boca, soy jubilada. La mínima no alcanza, pago 130 mil pesos de luz. Estoy muy complicada, y la verdad es que nunca pensé estar en esta situación a mis 68 años. No puedo ni pagar los servicios. La jubilación no me alcanza para nada.”

“Soy madre de tres chicos. Durante la semana sobrevivo gracias a los comedores, pero los fines de semana es un calvario porque cierran. Mis vecinos a veces me venden un poco de carne o verdura, y con lo que puedo les doy de comer a mis hijos.”

“Yo paseaba perros, pero desde diciembre no tengo trabajo. A veces tengo que comer de la basura, y me agarro colitis. Está todo muy mal, me la paso rebuscándomelas.”

“Me quedé sin trabajo hace seis meses. Antes trabajaba como secretaria, pero la empresa se fue del país. Ahora vendo tortas, pero algunos días no se vende nada. Trato de racionalizar la comida para poder llegar a fin de mes.”

“Vine desde Flores, me enteré por Crónica. La situación está malísima, pero el asado de hoy ayuda mucho. Vivo con mi hija y luchamos para salir adelante.”

“Estoy en situación de calle con mi mujer y mi hija, y estamos esperando un bebé. Perdimos muchas cosas con los aumentos y no nos alcanza para alquilar. Hoy un alquiler está en 270 mil pesos, es imposible. Mi hija va a la escuela y tratamos de mantenerla limpia, aunque vivimos en la calle.”

Un mensaje de esperanza

El “asadazo” organizado por Crónica se convirtió en un símbolo de solidaridad y esperanza en un contexto de crisis. La iniciativa demostró que la televisión puede ser un vehículo para generar cambios positivos y ayudar a las comunidades más vulnerables.

