La Mesa Directiva de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical decidió este lunes suspender “preventivamente” a los cuatro diputados nacionales que, representando al radicalismo, cambiaron su voto y apoyaron el veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.

Se trata de Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, quienes tendrán su ficha de afiliación suspendida mientras dure el proceso de investigación que desde ahora llevará adelante un tribunal de ética partidario.

No obstante, de acuerdo a información difundida por Noticias Argentinas, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, hará el intento de no dejarlos ir. “Hay que sumar diputados, no podemos darnos el lujo de perderlos”, precisaron las fuentes consultadas de la conducción partidaria.

Hay otros dos diputados cuyos casos también serán elevados al Tribunal de Ética para ser investigados: el de la santacruceña Roxana Reyes y del chaqueño Gerardo Cipolini, quienes se ausentaron al momento de la votación luego de argumentar a favor de la postura del Gobierno durante el debate. En el caso de ellos dos, no fueron suspendidos preventivamente del partido como los anteriores cuatro.

Si bien fueron cinco los diputados del bloque que votaron en contra del proyecto que había impulsado la misma Unión Cívica Radical junto a otros bloques, Federico Tournier queda al margen de la sanción ya que es un extrapartidario. El correntino se sumó a la bancada que lidera Rodrigo de Loredo por su vínculo con el gobernador Gustavo Valdés, pero pertenece a otro partido político.

El encuentro previo a la votación entre los radicales disidentes y el presidente Javier Milei facilitó el veto a la ley de movilidad jubilatoria.

La medida disciplinaria contra Campero, Arjol, Picat y Cervi se aprobó por 10 votos contra 2 en la mesa directiva de la convención nacional, que es encabezada por Gastón Manes y Hernán Rossi. Solamente votaron en contra de la sanción los representantes de Mendoza (responden al gobernador Alfredo Cornejo) y Misiones.

Más allá de este castigo contra los cuatro radicales “violetas” que cambiaron su voto, De Loredo agotará los medios para que no abandonen el bloque. Según trascendió, Campero ya está con un pie afuera, ya que es el que más lejos llegó al exponer sus diferencias con el bloque, mientras que los otros cuatro (incluyendo a Tournier) están evaluando qué hacer.

“No puede ser que una minoría ruidosa del AMBA, que tiene una impronta de colaboración con el kirchnerismo, tome este tipo de decisiones que va a contramano de lo que piensa la gran mayoría del partido”, cuestionó un influyente diputado de la UCR a NA.

“El radicalismo del interior tiene cinco gobernaciones. ¿El sector de Manes qué gobierna? ¿Y Evolución? Solamente la Universidad de Buenos Aires. Parece que la centralidad de la agenda para ellos es la cuestión universitaria. Ese tema tiene que estar, pero no es el único. Somos el radicalismo, no un centro de estudiantes”, reclamó.

La resolución firmada por la Convención Nacional precisa: “Al tratarse el veto presidencial, cuatro Diputados Nacionales afiliados a la Unión Cívica Radical e integrantes de nuestro Bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido”.

“Aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal”, agrega.

Al hacerse eco de esta decisión partidaria, la diputada radical Pamela Verasay arremetió contra Martín Lousteau, quien preside el Comité Nacional de la UCR y apoya la suspensión de los cuatro diputados radicales.

“Presidir la Unión Cívica Radical debería tratarse de escuchar la voluntad de la sociedad, construir consensos y comprender realidades territoriales, no utilizar una conducción transitoria y débil para imponer un pensamiento disfrazado de verdad absoluta”, lanzó la mendocina.

El Tribunal de Ética de la UCR está integrado por Alicia Tate, de la provincia de Santa Fe; Juan Pedro Tunessi, de Buenos Aires; y Ricardo Barrios Arrechea, de Misiones, quienes tendrán en sus manos la decisión definitiva.

Otro caso polémico que fue pasado por alto es el del entrerriano Pedro Galimberti, quien sospechosamente renunció a su banca de diputado nacional días antes de la sesión en la que iba a votarse la insistencia de la ley jubilatoria.

