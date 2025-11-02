Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras espera a su primer hijo junto a su amor, la actriz española Úrsula Corberó, El Chino Darín aceptó el desafío que le propuso Sebastián Borensztein y será el protagonista de la próxima serie que el reconocido director proyectó para la pantalla de Netflix.

Fue la plataforma de streaming que anunció, a través de un comunicado, el comienzo de la producción de la próxima serie hecha en la Argentina que ocupará un lugar en su catálogo; además de contar con Darín como su figura central, la ficción está producida por Kenya Films y K&S Films cuenta con la autoría y la dirección de Borensztein.

“Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años; sin dudas, es el más desafiante de mi carrera por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica; por eso, no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir”, confió el director de “La odisea de los giles” a Netflix.

Además de compartir su emoción por el inicio del rodaje, Borensztein le dedicó un párrafo especial a Darín. “Tener al Chino de protagonista es un lujo; su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses. Agradezco a Netflix por el apoyo y la confianza, por acompañarme en la aventura y por darme libertad creativa total para contar esta historia”, indicó.

Detalles de la miniserie (Título a confirmar):

Trama Central: la miniserie, de cinco episodios, narra la historia de “El Ruso”, un cantante de tango con raíces judías; es engañado por un falso cazatalentos y llevado, durante la Segunda Guerra Mundial, al corazón de la Alemania Nazi bajo una falsa oferta laboral.

Desarrollo del personaje: lejos de su tierra, “El Ruso” descubre que ha sido manipulado y se lanza a un derrotero de sucesos inesperados hasta creer que su verdadero destino es enfrentar una misión más grande que triunfar como cantante: salvar al mundo.

Producción y escala: la producción ya comenzó su rodaje en Buenos Aires y, pronto, se trasladará a diversas locaciones en Europa; con una puesta en escena visual impactante, la serie capturará la esencia y el misterio de la historia en paisajes y escenarios auténticos de los años 40; la historia se define como la de un cantante de tango argentino que se convierte en la figura clave de una descabellada operación de inteligencia que podría cambiar el curso de la historia.

