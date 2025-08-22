Wanda Nara llegó a la Argentina y, en una nota con “Puro Show” (El Trece), aseguró que La China Suárez estaría esperando un bebé junto a Mauro Icardi, hecho por el cual la actriz rompió el silencio y Luis Ventura dio a conocer en “A la tarde” (América) cuál fue su respuesta.

“No solo no estoy embarazada, sino que no está en nuestro plan inmediato”, expresó en un mensaje sobre lo que dijo la actriz.

Wanda Nara deslizó que la China Suárez está embarazada de Mauro Icardi

Nara regresó de Estados Unidos y lanzó frases explosivas sobre su expareja y la actriz, que reavivaron las versiones de un posible embarazo; si bien, en otras ocasiones, el foco suele estar puesto en sus compromisos laborales, el vínculo con sus hijos o los vaivenes judiciales con Icardi, esta vez la atención se centró en un tema inesperado: los rumores que giran alrededor de La China y la posibilidad de que esté embarazada.

“Me dijo que está intentando ser feliz, que, quizás, muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos; me lo contó él”, comenzó diciendo la empresaria.

Con esas palabras, Wanda dejó entrever que la información provendría del propio Icardi y que, la noticia, podría estar vinculada a un embarazo, lo que generó un aluvión de especulaciones en redes sociales y programas de espectáculos; sin embargo, lejos de retroceder, pero con la intención de aclarar, bajó un poco el tono cuando los cronistas le pidieron precisión sobre el supuesto nuevo integrante en la familia.

“No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar. No tengo por qué contárselo a mis hijas, ellas tienen las vías desbloqueadas para hablar en cualquier momento”, indicó; con esta respuesta, la modelo dejó claro que no es su responsabilidad hacer anuncios de terceros y que serán directamente los involucrados quienes deban dar a conocer cualquier novedad, aunque sin dejar de avivar las conjeturas.

Más tarde, a la salida del aeropuerto, Nara mostró una faceta más íntima y conmovida, hablando con la voz entrecortada. “Con una mano en el corazón, en un momento me da lástima por todo lo que va a vivir y porque lo que muestra no es real; como mujer, soy empática y la compadezco; ojalá alguna ex me hubiera anticipado porque nadie me lo hizo, aunque, después, aparecieron; creo que es una víctima, no sé, el tiempo lo dirá y no puedo hacer acusaciones para después tener problemas”, declaró, en referencia a Suárez.

El mensaje no pasó desapercibido, porque combinó compasión con una advertencia velada sobre lo que, según ella, le tocaría atravesar a la actriz.

