El arranque de los “Playoffs” en La Voz Argentina (Telefe) será el próximo domingo 24 de agosto a las 22 hs: esta etapa suma nuevas reglas y la participación de artistas que serán los encargados junto a los jurados, Lali Espósito, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti, de elegir a los mejores para seguir en la siguiente ronda.

Los Playoffs son cruciales en el reality, ya que el público tendrá la oportunidad de votar y elegir a sus artistas favoritos; en cuanto al mecanismo de esta etapa, cada equipo, integrado por once concursantes, subirá al escenario para interpretar una canción en solitario.

Cuando finalice la ultima presentación del team, el coach deberá elegir a cinco participantes para salvarlos de la eliminación; los seis restantes quedarán sujetos al voto de la audiencia, que podrá elegir a sus favoritos a través de los canales habilitados; de esos seis, solo los tres más votados continuarán en la competencia, mientras que los otros tres quedarán eliminados.

De esta manera, en la próxima etapa los equipos se reducirán a tan solo ocho integrantes.

Quiénes se suman a los Playoffs de La Voz Argentina

Este domingo 24 de agosto, arrancarán “los Playoffs” en La Voz Argentina; entre los artistas que acompañarán a los coaches, se encuentran:

–Juanes estará con La Sole.

–Tiago PZK acompañará a Miranda!.

–La K’onga ayudará a Luck Ra.

–Joaquín Levinton será del team de Lali.

Leé más notas de La Opinión Austral