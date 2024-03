En las últimos días, Agostina Spinelli de Gran Hermano (Telefe) estuvo en el ojo de la tormenta tras su repudiable comentario acerca de la AMIA. El clip del momento generó mucho rechazo y, horas previas a que la jugadora decidiera abandonar el reality, la producción le mostró a los participantes un video sobre el atentado para concientizar. A raíz de esto, desde el Instagram oficial de La Asociación Mutual Israelita Argentina hicieron un comunicado hablando sobre el tema.

¿Que había dicho Agostina de Gran Hermano sobre la AMIA?

Cuando Bautista Mescia comentó que “iba a buscar unas golosinas que habían quedado arriba de la mesa del living”, Agostina dijo: “Andá… Si no vuelan, como la AMIA”.

De inmediato, Mescia se dio cuenta que la frase estuvo fuera de lugar. “¡¡No!!”, le contestó.

Las disculpas de Agostina de Gran Hermano tras sus dichos sobre la AMIA

Luego de ver el informe sobre la AMIA, Spinelli comentó: “Fue un dicho que se dice y jamás pensé en eso. Creo que todos los argentinos lo decimos, pero pido disculpas por mi ignorancia”.

El comunicado de la AMIA

Luego, a través de Instagram, La Asociación Mutual Israelita expresó: “El atentado se produjo el 18 de julio de 1994, es decir, ya pasaron casi 30 años y eso hace que más de la mitad de la población argentina no tenga recuerdos vivenciales de ese momento. Por eso, es tan importante ejercitar la memoria y transmitirla de generación en generación. Fueron asesinadas 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Las víctimas fueron judías y no judías, argentinas y extranjeras. El terrorismo no discrimina”.

Y, continuaron: “La Justicia Argentina concluyó que el atentado. Fue planificado por las máximas autoridades de ese momento de la República de Irán y ejecutado por integrantes de la organización terrorista de Hezbolá. Sin embargo, tres décadas más tarde, el dolor se agrava porque no hay un solo responsable cumpliendo condena. Como se trata de un crimen de lesa humanidad, es necesario seguir exigiendo el fin de la impunidad y que los acusados sean llevados a juicio y condenados. Por todo esto, es fundamental que cuando hablemos del atentado contra la AMIA lo hagamos con conocimiento y respeto por las víctimas de esta página tan triste en la historia Argentina. Juntos, podemos seguir trabajando para reparar el mundo”.

Leé más notas de La Opinión Austral