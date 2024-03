Hace días, se venía especulando que Agostina Spinelli iba a ser expulsada de Gran Hermano (Telefe) por el repudiable comentario que había hecho sobre la AMIA. Como se encontraba en placa, se podía llegar a ir por los votos del público o por decisión del dueño de la casa. En la última emisión, la producción del reality reprodujo un video acerca del atentado así la competidora podía reflexionar sobre sus dichos. También, Santiago del Moro le pidió que,”por favor, pida disculpas”. Luego de este suceso, el conductor reveló quiénes continuaban dentro de la competencia y Agostina salió de placa, por lo que terminó quedando un mano a mano entre Juliana “Furia” Scaglione” y Lisandro “Licha” Navarro. Finalmente, se supo que el último participante mencionado fue la persona que recibió más votos negativos. Por lo tanto, Furia se mantuvo dentro del juego y esto le generó desagrado a Spinelli. En consecuencia, comenzó a llorar, hizo un fuerte descargo en contra de su compañera y aseguró que “iba a abandonar el programa”.

Los polémicos dichos de Agostina de Gran Hermano sobre Furia

Una vez que Santiago confirmó que Licha debía irse, Agostina expresó: “Decido abandonar la casa en este momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte”.

El conductor, sorprendido, comentó: “A ver… pará, pará. Un minuto”, y, continuó: “Agostina, este es el momento de Lisandro, pero, si te querés ir, las puertas están abiertas para vos y para todos. Siempre estuvieron abiertas, chicos”.

En este sentido, le dijo que “vaya al confesionario”, así Spinelli le contaba su decisión en profundidad.

Allí, Del Moro aseveró: “Yo no te quiero convencer de nada. Si vos y cualquiera se quiere ir, se puede ir”. Ante esto, ella manifestó: “Tengo miedo, Santi, de que esta mina me clave… Se lo dije a Gran Hermano: “Yo no puedo ir a dormir a mi pieza, tengo que ir a la de los chicos, porque no sé si me clava un cuchillo”.

Por último, muy angustiada, le comunicó: “Me dijo ‘Te voy a matar’.¿Vos sabes la cantidad de homicidios y femicidios que existen después de una amenaza?. ¿Lo sabes? Las leyes acá se están muy mal. O sea, tiene que haber treinta amenazas para que hagan algo. No, gente, primero está mi vida”.

Después de esto, Santiago confirmó que “Agostina abandonó la casa a la madrugada”.