El diputado nacional por la provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Molina (Fuerza Patria), quien durante al menos tres décadas trabajó, a través de la Fundación Valdocco, con pibes y pibas que venían de contextos complejos, se refirió a la iniciativa del oficialismo nacional de bajar la edad de imputabilidad.

“La actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva (una Bullrich con un poco de mejor oratoria), se pasea por los canales y los medios anunciando que gracias a ellos bajó el delito en todo el país“, afirmó el legislador nacional. “Si reconocemos el mérito de esa gestión, ¿por qué el Gobierno busca crear un nuevo enemigo con la Ley Penal Juvenil?” y añadió: “En este contexto, con las leyes actuales y el Poder Judicial actual, las causas iniciadas sobre niños, niñas y adolescentes bajaron un 5,2%“.

“¿Será que buscan instalar un tema no urgente para tapar los verdaderos delitos que comete este Gobierno y el Poder Judicial demora en investigar? Libra$, 3% del ANDIS o los despidos, la baja del consumo y el país endeudado”, subrayó Molina. Más adelante, sentenció: “No lo decimos nosotros, nuestra Constitución, en su artículo 18, indica que las cárceles son por seguridad, no para castigo de los detenidos (además deben ser sanas y limpias)” y subrayó: “El objetivo (lo dice la Constitución) es resocializar. ¿Vieron el estado actual de las cárceles?”, insistió.

Luego, el cura se siguió haciendo algunas preguntas: “¿Sabemos las dinámicas que ocurren allí en connivencia con funcionarios policiales y el Poder Judicial? ¿Es esa la forma de resocializar a jóvenes?”. Para el diputado, esto no ocurre sólo por este gobierno. “Fijémonos en los medios de comunicación; durante los días que vienen van a agarrar un caso que tenga como protagonista a un menor y lo van a repetir hasta el hartazgo“, remarcó.

“Lo vas a ver en todas tus redes sociales, van a buscar tu enojo. Pero no pueden mostrarlo con estadísticas: los delitos que tienen como protagonistas a menores vienen bajando. Repito, lo dice la Corte Suprema y lo dice la ministra de Seguridad. ¿No era que estaban en contra de los relatos?”, manifestó. Asimismo, dijo que desde el oficialismo no van a mostrar ni una sola estadística. “Y si la muestran, van a ser como esas estadísticas que te dice que nada aumenta en este país y después te toca pagar la comida, la luz, la prepaga, el alquiler y la obra social y vienen todos los meses con más aumento”.

Finalmente, expresó: “Dos realidades: la del relato de este gobierno y la que se vive todos los días en las calles“.

Ana Ianni pidió una discusión seria

Ana María Ianni, diputada nacional.

La diputada nacional por Santa Cruz, Ana Ianni (Fuerza Patria), se expresó en el debate por la modificación de la Ley Penal Juvenil. “Quisimos dar un debate serio sobre el régimen penal juvenil, pero el oficialismo lo terminó focalizando solamente en la baja de imputabilidad para seguir estigmatizando a nuestros niños y jóvenes sin identificar el verdadero problema y darles una respuesta de fondo“, expresó en su momento.

Además “no hay plata para educación, para jubilados, para la salud, tampoco para las cárceles que contengan la penalidad que le quieren hacer cumplir a los pibes. Pero la SIDE sigue incrementando su presupuesto”, manifestó.

