Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En consonancia con el pensamiento de su bloque, el diputado nacional por Santa Cruz de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, se refirió a la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil y aseguró que el Gobierno del presidente Javier Milei está dispuesto a avanzar en reformas profundas para enfrentar el delito sin tabúes.

“Se terminó la impunidad por la edad. Este es un Gobierno que viene a dar los debates que los gobiernos populistas evitaron dar”, expresó Guzmán, al respaldar una postura más firme frente a la delincuencia cometida por menores de edad, tema que fue puesto nuevamente en agenda por el Gobierno nacional a partir del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe.

En diálogo con La Opinión Austral, el legislador sostuvo que el objetivo es recuperar la libertad de los ciudadanos que se sienten rehenes de la inseguridad. “El Gobierno del presidente Javier Milei está dispuesto a hacer todas las reformas necesarias para que los argentinos podamos recuperar la libertad que los delincuentes nos arrebataron“, afirmó de manera categórica.

Jairo Guzmán definió esta discusión como parte de una batalla cultural de fondo. “Tenemos que decir las cosas como son, sin miedos a lo políticamente correcto“, remarcó el legislador nacional y agregó que es necesario establecer límites claros: “Tenemos que poner límites claros para que cuando un menor salga a delinquir, sepa que va a tener consecuencias“.

Para el diputado, la seguridad y el orden deben volver a ser prioridad en la agenda pública, dejando atrás -según señaló- una etapa donde el garantismo y el relativismo favorecieron la impunidad.

Leé más notas de La Opinión Austral