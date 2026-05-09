Terminó la relación entre Pampita y Martín Pepa y, ella misma, se lo confirmó a la prensa; al ser consultada sobre quién había tomado la decisión o cuál había sido el motivo de la ruptura, la modelo, reveló: “No tengo la necesidad de dar explicaciones”.

En tanto, también contestó a un cronista que indicó que ella habría encontrado huellas de infidelidad en el polista. “No, nada; no ensucien nada, porque no es así; Martín es un amor de persona y, la verdad, que yo lo adoro; mi familia y mis amigos, también; no puede ser más bueno, así que… no inventen cosas que no son”, confesó.

Ante esto, respondió sobre si, nuevamente, la distancia había sido un factor determinante, dado que no es la primera vez que la pareja da el portazo. “Sí, bueno, es algo importante, ¿no? La distancia no la podemos negar, así que… Bueno, pero, nada, está todo bien; la mejor”, lanzó.

Luego, se mostró tranquila a pesar de lo difícil que suelen ser las separaciones.”Es parte de la vida. La verdad que yo, en el amor, entrego todo y lo disfruto mucho; nada fue tiempo perdido, porque, la verdad, que lo pasé muy lindo”, destacó.

“Tengo mucho amor en mi vida; la verdad, que estoy llena de cariño: tengo amigos maravillosos, mi familia que siempre está y mis hijos que son espectaculares”, cerró, dejando en incógnita cuáles fueron los motivos del nuevo adiós al polista.

Cómo comenzó el romance entre Pampita y Martín Pepa

La relación entre “Pampita” y Martín comenzó, oficialmente, en octubre de 2024; aunque ambos se conocían desde la adolescencia por ser oriundos de La Pampa y haber compartido viajes de egresados, el romance surgió poco después de la mediática separación de la modelo de Roberto García Moritán en septiembre de ese mismo año.

La tierna dedicatoria de Martín Pepa a Pampita en su cumpleaños.

La chispa se encendió a mediados de octubre de 2024, tras una invitación al Teatro Colón para ver al escalador Jimmy Chin; se dice que el “celestino” fue el hermano de Martín, Juan Pepa; a finales de ese mes, se los vio juntos en varias salidas públicas y eventos de polo, lo que confirmó los rumores que circulaban en la prensa.

Cabe destacar que, antes de la ruptura definitiva conocida en las últimas horas, la pareja había tenido una breve interrupción en su relación alrededor de julio de 2025.

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