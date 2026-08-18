Maluma prepara una nueva etapa de su carrera con una gira mundial prevista para 2027 y 2028, que lo llevará, nuevamente, a los principales escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa.

El anuncio llega tras lanzamiento de “Loco x Volver”, su séptimo álbum de estudio, un trabajo con el que, el cantante colombiano, busca recuperar parte de sus raíces y conectar, nuevamente, con Medellín y con Juan Luis Londoño, el hombre detrás del nombre artístico que conquistó al mundo.

La próxima gira será desarrollada a partir de un acuerdo global que contempla la estrategia y producción del recorrido internacional del cantante; los países que visitará, las fechas y el calendario completo, hasta el momento, no fueron confirmados y serán anunciados próximamente.

Con más de una década de trayectoria, Maluma se convirtió en una de las figuras centrales de la música latina a nivel internacional; a lo largo de su carrera, recorrió escenarios de distintos países y construyó una audiencia global que lo llevó a consolidarse tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y Europa.

El nuevo tour acompañará la etapa artística que comenzó con “Loco x Volver” y buscará trasladar esa renovación a los escenarios; el proyecto, también, representa un nuevo paso en la expansión internacional del cantante, que continúa sumando desafíos a una carrera marcada por grandes giras y colaboraciones.

El acuerdo, para llevar adelante el próximo recorrido, estará a cargo de Fenix Entertainment, compañía que cuenta con presencia en Argentina, Latinoamérica y Europa y que trabaja en el desarrollo de espectáculos y giras internacionales.

Su presidente y fundador, Marcelo Fígoli, destacó la importancia del proyecto, y, manifestó: “Trabajar junto a artistas con la trayectoria y el alcance internacional de Maluma, siempre representa un desafío y una enorme responsabilidad; creemos en su visión, en su talento y en el momento que está atravesando su carrera; estamos muy orgullosos de acompañarlo en esta nueva etapa y de poner todo nuestro equipo y experiencia al servicio de un proyecto de esta magnitud.”

Por el momento, Maluma continuará enfocado en esta nueva etapa musical, mientras crece la expectativa por conocer los primeros destinos de una gira que se extenderá durante dos años; las fechas y ciudades serán informadas próximamente.

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