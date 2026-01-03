La última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó una de las escenas más incómodas y emotivas de la temporada; Evangelina Anderson, una de las participantes más queridas del reality culinario, quedó visiblemente afectada al descubrir que la prueba central de la noche tenía, como ingrediente principal, una liebre; la reacción de la modelo fue inmediata y reflejó el conflicto interno que atravesó durante el desafío.

Todo sucedió cuando la conductora, Wanda Nara, dio la indicación para levantar la clásica caja misteriosa; la sorpresa fue generalizada, pero, en el caso de Evangelina, el impacto fue mucho mayor; al ver el animal crudo frente a ella, no pudo ocultar su angustia y lanzó una frase que resumió su estado emocional: “No quiero ver, ni oler, ni oír”.

Cabe destacar que Anderson expresó, en varias oportunidades, que nunca comió carne en su vida; si bien creció en un entorno familiar donde el consumo de carne era habitual, ella eligió, desde muy joven, una alimentación vegetariana, una postura que mantiene hasta la actualidad; por este motivo, la consigna de la noche la puso en una situación incómoda, no solo desde lo técnico, sino, también, en lo emocional.

El clima se tensó, aún más, cuando Germán Martitegui explicó que, la idea de la prueba, había sido de la propia conductora; Eva, completamente movilizada, preguntó qué animal era el que debía cocinar y evidenció su incomodidad ante cada explicación; a lo largo de la jornada, se la vio intentando tomar distancia del ingrediente, evitando mirarlo y reduciendo al mínimo el contacto físico.

En este marco, apareció un gesto solidario que alivió, parcialmente, la situación: Ian Lucas, uno de sus compañeros, se ofreció a ayudarla y fue quien se encargó de cortar la liebre para que ella no tuviera que hacerlo; gracias a ese apoyo, Evangelina pudo continuar con la preparación, aunque, la incomodidad, la acompañó hasta el final del desafío.

El momento de la degustación tampoco estuvo exento de tensión; Andy Chango comenzó a describir su plato y hasta se permitió imaginar a la liebre corriendo, lo que provocó una reacción inmediata en Eva; las cámaras volvieron a enfocarla y, su expresión, lo dijo todo; ante la situación, Nara intervino y le pidió a Andy que concluyera su explicación para no incomodar más a su compañera.

