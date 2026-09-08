Soledad Silveyra permanece internada en el Sanatorio Otamendi tras haber sufrido una fuerte caída en su casa; a raíz del accidente doméstico, la actriz de 74 años sufrió una fisura en la cadera.

Según se supo, “Solita” se cayó cuando estaba sola en su vivienda; tras el accidente, llamó por teléfono a su hijo, Facundo, y fue trasladada al Sanatorio Otamendi; allí, los médicos determinaron que presentaba una fisura en la cadera y quedó bajo observación médica.

“Tuvo un accidente ayer (domingo) en su casa; se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora; ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud por los que había suspendido un par de funciones”, explicó Pepe Ochoa en “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito.

Baltazar, el hijo mayor de Silveyra, le contó, al mismo programa televisivo, que la actriz “está bien de ánimo” y adelantó que, seguramente, durante el transcurso de este martes, sería dada de alta; de todos modos, agregó que “tendrá que permanecer en reposo” y que “su proceso de recuperación “viene para largo”.

La nueva lesión se suma a un problema físico que, la actriz, ya venía atravesando desde hace varios meses; en agosto, había contado que padecía una trocanteritis que le provocaba fuertes dolores en la zona de la cadera y dificultades para caminar, situación que, también, la había obligado a alejarse, temporalmente, de los escenarios.

Silveyra había explicado que, ese cuadro, comenzó después de una caída anterior durante un viaje y que, como consecuencia, sufrió una fractura lumbar; en las últimas semanas, había expresado sus deseos de recuperarse para poder volver a trabajar y retomar su actividad teatral.

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