Ernestina Pais volvió a abrirse sobre su proceso de recuperación tras enfrentar dificultades relacionadas con su salud mental. En una entrevista para “Intrusos” (América TV), la periodista compartió detalles de su lucha contra el consumo problemático, especialmente con el alcohol y los medicamentos.

El duro testimonio de Ernestina Pais sobre las adicciones

“No es fácil, especialmente cuando hablamos de salud mental. En mi caso, se trató de consumo problemático, pero hay millones que atraviesan situaciones similares. Mi solidaridad está con todos ellos y me sorprende la agresividad de algunos”, comenzó diciendo, enfatizando que su experiencia no es única y que el tema debería abordarse con mayor comprensión.

Pais relató cómo su adicción comenzó de manera gradual, con pequeños consumos que, con el tiempo, escalaron. “Todo lo relacionado con la salud mental puede llevarnos a los peores resultados. Esto es un proceso diario, un trabajo constante. En mi caso, el consumo problemático con alcohol forma parte de mi entorno, incluso, en mi restaurante”, explicó, reconociendo lo desafiante que es mantener el control en su entorno social y laboral.

Además, habló sobre cómo el alcohol pasó de ser algo ocasional a una dependencia. “Comenzó siendo algo divertido, pero, luego, ya no lo era. El alcohol se volvió parte de lo aceptado socialmente y la pandemia, junto con la pérdida de mis socios, agravó todo”, detalló.

Luego, explicó cómo los medicamentos utilizados para resolver problemas específicos se convirtieron en una necesidad constante. “Al principio, solo tomaba pastillas para dormir; luego, las usaba en reuniones, pero, al final del año pasado, me di cuenta de que no podía parar hasta quedarme dormida”, confesó.

El dolor emocional, según Pais, fue uno de los aspectos más difíciles de su lucha. “Lo que más me afectaba era lo que decían de mí. Soy una persona fuerte, pero tengo un lado muy sensible y las críticas me lastimaban profundamente, lo que aumentó mi angustia”, compartió.

La periodista también habló sobre la importancia de la privacidad en los centros de rehabilitación, enfatizando que la confidencialidad es esencial en estos procesos. “Las clínicas serias mantienen total privacidad. Hay muchas personas conocidas que pasan por estas situaciones, aunque algunos no se atreven a hablarlo. Para mí, es crucial visibilizar estos temas”, dijo.

Por último, Ernestina relató su experiencia en las clínicas de rehabilitación.“El primer mes, lo pasé en una clínica que parecía un hotel de lujo. Cuando salí, tuve una recaída fuerte, pero, luego, vino el apoyo de mi familia y entré a una internación de seis meses y medio, de la que estoy completamente orgullosa”, concluyó.

