Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, Luciana Martínez de Gran Hermano (Telefe) dejó un mensaje para concientizar sobre las fiestas, en el cual alzó la voz por los animales y aquellos que están indefensos.

Luego de que se dio a conocer que el nuevo líder líder de la semana es Luca Figurelli, la elección del grupo del sobre sorpresa en el kiosco desató la furia de Sandra Priore, quien amenazó con el reality por su abstinencia al cigarrillo. Ante esto, la producción resolvió, en pleno vivo, darles un desafío navideño para la obtención de los cigarrillos y helado para aquellos que no fuman.

No obstante, otro episodio fue relevante en la entrada de Santiago del Moro a la casa: Luciana Martínez tuvo la palabra en determinado momento y no dudó en dejar un mensaje de concientización para estas Fiestas. “Dejame sólo dar un mensaje para mañana, 24: decirle a la gente ‘no a la pirotecnia’, porque todos tenemos mascotas”, expresó la santacruceña.

Tras estas palabras, sus sus compañeros la apoyaron. Si bien aplica a los animales, el pedido también se extiende para aquellos que tienen autismo o han sido excombatientes de guerra, por lo que los sonidos fuertes pueden afectarlos en gran manera.

Sorpresa en Gran Hermano: esta semana hay placa positiva

La producción de Telefe decidió pegar un volantazo a tres semanas de iniciado el ciclo: todos los participantes, excepto Luca, están en placa y el público deberá elegir a su favorito, es decir, a quién quiere que continúe en el juego, contrariamente a la placa negativa, donde la gente elige a quién eliminar de la competencia.

En este sentido, corren riesgo aquellos que no han sabido o no han querido levantar el perfil en el inicio del reality, para no quedar pegados a ningún grupo. Las personalidades más fuertes, en tanto, parecieran que serán las primeras en ser salvadas, justamente por el ingrediente que aportan al juego. En este grupo podrían estar Santiago “Tato” Algorta y su archi-enemigo Ulises Apóstolo, así como también Brian Alberto, Luz Tito o Andrea Lázaro.

Leé más notas de La Opinión Austral