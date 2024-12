Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La relación entre Wanda Nara y L-Gante continúa causando polémicas. Principalmente, porque ella se encuentra en una batalla legal con su expareja, Mauro Icardi, y el cantante decide ningunear a periodistas siempre que tiene ocasión.

Recientemente, la influencer y el cantante volvieron de Chile y, a pesar de que quisieron pasar desapercibidos, Rafa Juli de “Intrusos” los encontró y, mientras los esperaba en Aeroparque, una vez que llegaron, decidió entrevistarlos.

“Todo bien, todo en orden”, dijo el cantante cuando le preguntaron cómo la habían pasado en el país vecino. Luego de esto, el periodista le consultó a Wanda por las declaraciones de Mauro Icardi, quien dijo que ella le había sido infiel con Keita Baldé. “No tengo nada para decir”, dijo la empresaria.

Como Wanda no quería hablar, el notero se acercó al cantante para preguntarle a él por Icardi. Un poco molesto, el referente de la cumbia 420 lo ninguneó. “Si fueses un insecto, ¿cuál serías?”, le preguntó. “¿Y vos cuál serías? Yo no te ofendo a vos, a vos te ofendió Mauro Icardi y me estás ofendiendo a mí. Me parece que no es muy “elegante” lo tuyo… A pesar de que tenés ese nombre”, se defendió el cronista.

Con una sonrisa, el cantante, le dijo: “Es un juego de preguntas y respuestas”; sin embargo y, visiblemente enojado, Rafa cortó su entrevista. “No, no es un juego de preguntas. Es una mala educación de tu parte. Me da la impresión de que sos un maleducado, Elián”, cerró.

Wanda Nara reveló que fue lo que la enamoró de L-Gante

Si bien la pelea con Mauro Icardi por su separación continúa, Wanda Nara demostró qué siente por L-Gante y mostró cómo avanza su relación tras blanquear el noviazgo. Con un video de un convocatoria por parte del artista, la mediática se sinceró con sus fanáticos y reveló toda la verdad sobre su pareja.

Con motivo de las fiestas y el fin de año, el artista de cumbia 420 convocó a sus fanáticos a escuchar su música con un show gratuito en modo “caravana”.

En este sentido, Nara mostró lo importante que es para ella el artista y le confesó todo su amor. “Qué orgullo mi amor. Ojalá existan más personas así”, escribió la modelo.

La declaración de amor, sin embargo, se da en un contexto complicado para Wanda Nara en medio de la disputa por sus hijas menores, Francesca e Isabella, con Mauro Icardi.

