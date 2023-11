El séptimo episodio de “La última cena” (El Nueve), conducido por Alejandro Fantino, ya salió al aire y quienes estuvieron, son: Carlos Alberto Álvarez, popularmente conocido como “El Negro Álvarez” (humorista), José María Muscari (actor), Pietro Sorba (periodista), Nacho Torres (el gobernador electo de la provincia de Chubut), Teresa Calandra (exmodelo) y Daniella Mastricchio (actriz). A raíz de los diferentes temas que tocaron, la última invitada mencionada contó cómo fue su paso por la telenovela “Chiquititas”, creada por Cris Morena, e hizo unas polémicas declaraciones acerca de cuando terminó el programa.

El fuerte relato de Daniella Mastricchio tras su éxito en Chiquititas

Daniela, comenzó diciendo: “Por varios años, tuve vergüenza”.

Y, continuó: “Fueron cuatro años infernales de éxito, teatros, de no tener tiempo, ni cumpleaños, pero, también, de no tener ninguna necesidad”. Ante esto, confesó: “No te voy a decir que “alguna vez nos faltó algo”, pero, lo cierto, es que la casa, la pileta, los viajes y los autos los compramos con “Chiquititas“.

Luego de esos dichos, hizo una fuerte confesión: “De repente, literalmente, me quedé sin nada. Incluso, sin familia”, y, reveló: “Yo terminé “Chiquititas” a los once. A los doce, finalice séptimo grado y, a los catorce, me encontré trabajando en una importante cadena de heladerías para poder comer”.

Para concluir, aseguró: “Dos años después del programa, estaba en una heladería. En un principio, la pasé muy mal y, por eso, estuve muy alejada, de bajo perfil y hasta con vergüenza”. Pero, aclaró que “tuvo un gran cambio, gracias a que recibió ayuda psicológica y de un coach”.

