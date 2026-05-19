Wanda Nara dio un emotivo en discurso tras ganar el premio Martín Fierro a “Mejor conductora” por MasterChef Celebrity; en este marco, reivindicó el valor del esfuerzo y la maternidad trabajadora; en la entrega, la modelo sorprendió al público al hablar de su enfermedad y su deseo de criar a sus hijos en Argentina.

La categoría “Labor en conducción femenina” reunió a figuras de trayectoria y popularidad: Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa; el anuncio de Santiago del Moro, conductor de la ceremonia, fue antecedido por instantes de suspenso y ovación; cuando reveló la distinción, desató una ovación en el salón, mientras que, Wanda, se fundió en un abrazo con sus hijas, Francesca e Isabella, y su madre.

Al recibir el galardón, la animadora hizo referencia a su diagnóstico de leucemia y explicó que, la elección de seguir viviendo en el país, está directamente ligada al deseo de que sus hijos crezcan aquí y a la confianza en el sistema de salud argentino. “Soy una mujer que tiene leucemia y. también, elegí médicos de este país; tenemos los mejores profesionales y artistas”, comenzó diciendo.

La conductora remarcó que, pese al desafío personal que representa la enfermedad, siente orgullo de poder continuar su carrera en la televisión local y agradeció a quienes confiaron en ella en este proceso.

En el escenario, agradeció a Telefe y valoró la oportunidad de encabezar un programa central del prime time. “A veces, nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo o un lugar y yo, desde acá, quiero decir que es verdad, arranqué con unas zapatillas, como dicen algunos periodistas, en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí”, expresó.

Durante su discurso, dedicó palabras a sus colegas nominadas, reconociendo que cada una, se destaca en lo suyo y que, la terna, era “increíble”; indicó la importancia del trabajo en equipo y la humildad en el trato cotidiano dentro del canal. “Cuando llego al canal, saludo desde la primera a la última persona que está ahí”, lanzó.

También, la conductora dedicó un mensaje especial a las mujeres que comparten el desafío de conciliar la vida profesional y la maternidad. “Tenemos una mirada, a veces, un poco dura para las mamás que trabajan y yo, el mensaje que quiero dar. es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, qué trabajemos”, destacó.

Tal como ya había dicho en la alfombra roja en la previa de la gala, recordó que su mamá, presente entre el público, abandonó su propio sueño de ser actriz para dedicarse a la familia y puso énfasis en el valor de perseguir los propios objetivos. “Creo que lo más importante es cumplir nuestros sueños y trabajar”, comentó.

En la parte final de su intervención, la presentadora agradeció a sus hijos, a su familia, a los amigos y compañeros que la apoyaron desde el comienzo y a Santiago del Moro por el respaldo brindado en el pase de conducción de MasterChef Celebrity. “Vos también fuiste muy generoso; me dejaste un lugar enorme en la televisión y sé que diste el visto bueno y lo valoro mucho; apostaste por mí, vos, también”, destacó.

Finalmente, tuvo palabras para los nuevos dueños de Telefe, a quienes agradeció por su apuesta a la industria nacional. “Gracias a los nuevos dueños del canal, también, por apostar en el país. Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan acá; soy una mamá que lucha por eso”, cerró.

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