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La relación entre Benjamín Vicuña y La China Suárez parece haber atravesado distintas etapas desde el final de su historia de amor; lo que en otro momento estuvo marcado por la cercanía y la vida compartida, con el tiempo, se transformó en un vínculo atravesado por tensiones y muchos desacuerdos.

Uno de los sucesos que más habría profundizado la distancia tuvo que ver con el futuro de sus hijos, luego de las versiones que indicaban diferencias alrededor de la posibilidad de que viajaran junto a la actriz a Turquía; aunque finalmente los menores pudieron instalarse temporalmente con su madre, el conflicto dejó secuelas.

En una entrevista con Tatiana Schapiro para “Infobae”, Vicuña se mostró sincero al hablar del presente familiar y del modo en que intentan sostener el vínculo parental pese a las diferencias. “Durante mucho tiempo, lo tuvimos, estando separados”, reconoció el actor, al referirse al tipo de relación que mantuvieron desde la ruptura.

A pesar de las tensiones y los desencuentros, el actor dejó en claro que no pierde la esperanza de alcanzar una convivencia más cordial con la actriz; en este marco, manifestó un deseo centrado en el bienestar de los hijos que tienen en común y en la necesidad de encontrar un equilibrio.

“Compartimos muchas cosas y espero que, algún día, se pueda tener un poquito de sentido común y buena onda, básicamente, por los chicos”, indicó Vicuña, dejando ver que, más allá de las diferencias personales, existe una intención de priorizar el diálogo y construir un vínculo más saludable.

Las declaraciones reflejan un escenario complejo, pero, también, una puerta abierta a la reconciliación desde otro lugar: no como pareja, sino como padres; mientras el presente de ambos continúa tomando rumbos distintos, los hijos siguen apareciendo como el punto de unión que, al menos para el actor, todavía permite imaginar una relación menos conflictiva.

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