La China Suárez se prepara para sumergirse en un nuevo género con el próximo estreno de “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, una serie dramática original de Disney+; la producción, ambientada en la Patagonia argentina, la presenta en un rol de alto voltaje, buscando venganza y secretos.

Todos los detalles de la nueva serie de Disney+ “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”

La serie es producida por Adrián Suar y realizada por Kapow; fue escrita por Leandro Calderone y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez; el miércoles 19 de noviembre, se estrenan todos los episodios en la plataforma.

Sinopsis oficial de “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”

La trama sigue a Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera, marcada por su pasado, que llega a un pueblo de la Patagonia para casarse con un poderoso empresario local; su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza; con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece.

La serie está grabada, principalmente, en San Martín de los Andes y contará con 22 episodios de 30 minutos; la historia es descrita como un thriller romántico con una conmovedora historia de amor.

Elenco oficial:

Eugenia “China” Suárez como Letizia.

Diego Cremonesi como Fausto Saavedra.

Eleonora Wexler como Marichu Saavedra.

Joaquín Ferreira como Juan Romero.

Carlos Belloso como Osvaldo Sosa.

Pedro Fontaine como David Almada.

Antonella Costa como Rosa Cortéz.

Mariano Saborido como Walter Flores.

Jerónimo Bosia como Fernando Saavedra.

Rallen Montenegro como Mailén.

Mauricio Paniagua como Nehuén.

Agustín Salas como Jordi.

Nahuel Cuadrelli como Mercenario.

