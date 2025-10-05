Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El destino de Daniela Celis cambió, drásticamente, a partir del 12 de septiembre, cuando el accidente en moto de Thiago Medina la puso frente a una realidad marcada por la urgencia, la incertidumbre y el miedo constante; desde entonces, la influencer y madre de las hijas de Thiago debió afrontar los días más angustiantes de su vida, con el joven internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno; aunque con el correr de las semanas Medina logró estabilizarse y hoy se encuentra consciente y sin respirador artificial, el proceso de recuperación sigue siendo largo y cada avance, por mínimo que sea, es recibido como una victoria; en este marco, la fe y el agradecimiento se convirtieron en pilares para Celis, quien decidió materializarlos a través de una sentida peregrinación a Luján.

El recorrido de la influencer hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los santuarios religiosos más emblemáticos de la Argentina, quedó documentado en sus historias de Instagram; entre imágenes del templo iluminado y postales de la caminata nocturna, Celis manifestó sus sentimientos con una frase cargada de emoción. “Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, acompañando sus palabras con brillos y corazones; el gesto de fe, compartido ante sus miles de seguidores, mostró que más allá de las cámaras y los flashes, el pedido de salud por Thiago atraviesa cada aspecto de su vida.

Horas después y, ya dentro del santuario, Daniela volvió a utilizar sus redes para compartir una nueva postall; rodeada de la multitud que, como ella, se acercó a agradecer y a pedir por sus seres queridos. “Y, sí, la fe mueve montañas. Gracias”, junto a emojis de oración, reflejando la importancia del abrazo espiritual en estos momentos tan delicados.

La influencer había anticipado su participación en la peregrinación el sábado por la mañana; en una foto sencilla y sin poses, Celis mostró a la gente en movimiento rumbo a Luján, sin hacer ostentación y rodeada solo por su hermana Mara; así, Daniela, integró una de las manifestaciones de fe más masivas del país, con un solo objetivo: agradecer la mejoría de Thiago y pedir fuerza para lo que viene.

