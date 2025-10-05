Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En plena etapa de recuperación de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, tras el fuerte accidente en moto, su hermana Camila Deniz -más conocida como “Camilota”– salió al cruce de un intento de fraude que buscaba aprovecharse de la situación.

La influencer, que participó en “Cuestión de Peso”, advirtió que circula una cuenta falsa en Instagram donde se pide dinero, supuestamente, destinado a la medicación de Thiago; para darle credibilidad, los estafadores utilizaron una foto suya y un CBU que aparecía a su nombre; ante esta maniobra, Camilota decidió grabar dos videos con un contundente mensaje. “Hay una cuenta de Facebook que está pidiendo plata y no soy yo; vengo a aclarar acá que no estoy pidiendo nada”, agregó.

Además, pidió la colaboración de sus seguidores para detener el engaño. “Les voy a dejar acá abajo. Vayan a denunciarlo; ayúdenme, porque se están tomando atribuciones y no es así. Yo no estoy pidiendo plata, así que me ayudan con un poquitito así podemos hacer que cierren esa cuenta y que dejen de hablar cosas que no son y dejarme mal a mí”, sostuvo con firmeza.

“Yo no estoy pidiendo colaboración para nada, así que, ayúdenme; encima, están usando una foto mía y de mi sobrina. Vergüenza les tiene que dar, porque están tomando esta situación para sacar plata y no es así”, cerró.

Mientras tanto, la familia del joven mantiene la esperanza tras los últimos reportes médicos; su expareja, Daniela Celis, compartió la buena noticia de una evolución favorable: “Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come y, ahora, duerme”, concluyó.

Finalmente, añadió: “Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”.

El emotivo ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina en su peregrinación a Luján

El destino de Celis cambió, drásticamente, a partir del 12 de septiembre, cuando el accidente en moto de Thiago Medina la puso frente a una realidad marcada por la urgencia, la incertidumbre y el miedo constante; desde entonces, la exparticipante de Gran Hermano 2022 y madre de las hijas de Thiago debió afrontar los días más angustiantes de su vida, con el joven internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno; aunque con el correr de las semanas Thiago logró estabilizarse y hoy se encuentra consciente y sin respirador artificial, el proceso de recuperación sigue siendo largo y cada avance, por mínimo que sea, es recibido como una victoria; en este marco, la fe y el agradecimiento se convirtieron en pilares para Daniela, quien decidió materializarlos a través de una sentida peregrinación a Luján.

El recorrido de Celis hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los santuarios religiosos más emblemáticos de la Argentina, quedó documentado en sus historias de Instagram; entre imágenes del templo iluminado y postales de la caminata nocturna, la influencer expresó sus sentimientos con una frase cargada de emoción. “Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, acompañando sus palabras con brillos y corazones; el gesto de fe, compartido ante sus miles de seguidores, mostró que, más allá de las cámaras y los flashes, el pedido de salud por Thiago atraviesa cada aspecto de su vida.

Horas después, ya dentro del santuario, Daniela volvió a utilizar sus redes para compartir una nueva postall; rodeada de la multitud que, como ella, se acercó a agradecer y a pedir por sus seres queridos. “Y, sí, la fe mueve montañas. Gracias”, junto a emojis de oración, reflejando la importancia del abrazo espiritual en estos momentos tan delicados.

La influencer había anticipado su participación en la peregrinación el sábado por la mañana; en una foto sencilla y sin poses, Celis mostró a la gente en movimiento rumbo a Luján, sin hacer ostentación y rodeada solo por su hermana Mara; así, Daniela, integró una de las manifestaciones de fe más masivas del país, con un solo objetivo: agradecer la mejoría de Thiago y pedir fuerza para lo que viene.

Leé más notas de La Opinión Austral