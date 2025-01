El estilista de Wanda Nara reveló cómo está la conductora tras el blanqueo del romance entre Icardi y la China Kennys Palacios brindó detalles sobre cómo se encuentra su amiga luego de la confirmación del romance entre el futbolista y la actriz. "Buscan lastimar..."

Este jueves, las fotos que confirmaron el romance entre Mauro Icardi y la China Suárez impactaron tanto a sus seguidores como al mundo del espectáculo. Sin embargo, dos protagonistas de este culebrón mediático parecieron no inmutarse ante la esperada revelación: la expareja del futbolista, Wanda Nara, y su mejor amigo, Kennys Palacios.

Por primera vez desde que estalló la noticia, el estilista se refirió a la separación de la conductora y cómo se encuentra ella tras el blanqueo del vínculo entre Icardi y la actriz. En su paso por el ciclo de streaming El Debate (Telefe), Kennys no dudó en hablar de la complicada etapa que vive Wanda.

“Es algo que ya sabíamos, en cada separación hay problemas. Mi lugar es uno complicado porque desde que Mauro publicó las fotos con las nenas, mi teléfono no paró de sonar”, comenzó Palacios, visiblemente molesto. “Sé que es un momento mediático, algo que sabíamos que iba a pasar”, añadió.

Al ser consultado por Nacho Castañares, finalista de Gran Hermano 2022, sobre si creía en la relación entre Icardi y la China, Palacios respondió con firmeza: “No”. En ese sentido, afirmó que buscan “lastimar a Wanda, porque cuando se acaba el amor de una de las partes ya está, fueron casi 12 años y ella tomó la decisión de terminar”.

Una de las primeras decisiones que tomó Nara después de separarse de L-Gante fue desarchivar las fotos antiguas que tenía con el delantero del Galatasaray. Al respecto, su mejor amigo comentó: “Sabes que me enteré porque me llamó un periodista”.

Y agregó: “La verdad que ni idea, no estoy todo el día preguntándole qué hizo o qué no hizo”. Entre todas las cosas que se dijeron se habló de una serie de mensajes que la empresaria le envió a su expareja pidiéndole que retomaran la relación y el peluquero fue categórico: “Es mentira, a veces el medio vende lo que la gente quiere escuchar”.

“Ojalá que ahora sean felices y que dejen que los demás lo sean, ya está, si del otro lado confirmaron su nuevo romance”, deseó. También compartió los detalles acerca de la ruptura de la conductora y el cantante de cumbia 420: “Fue una charla de los dos, fue de mutuo acuerdo porque la verdad es que Wanda en este momento está enfocada en sus nenas”.

Para cerrar, Palacios dejó en claro: “Yo no tengo absolutamente nada que contestar, no es mi obligación contestar, no es un tema mío, solo soy el amigo, si quieren saber algo que la busquen a ella”. Cabe recordar que Kennys acompañó a Nara en su viaje a Punta del Este, siendo uno de sus principales apoyos.

