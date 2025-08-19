Elián Angel Valenzuela, mejor conocido como “L-Gante”, no pudo salir del país luego de ser frenado en el área de Migraciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza; el motivo fue su inclusión en la lista de deudores de cuota alimentaria, por no cumplir con el pago correspondiente a su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez.

El suceso ocurrió el viernes por la noche, cuando el cantante se dirigía a abordar un vuelo rumbo a México; en diálogo con “Puro Show” (El Trece), expresó: “Ahora, estamos haciendo la prueba. No sé si puedo salir. Muchas cosas dijeron, que no eran certeras. Espero que, esta, sea otra mentira más de Merlo”, en referencia al abogado de Báez.

El viaje tenía como objetivo participar en un show musical en el marco de una velada de boxeo; sin embargo, el pasaporte fue rechazado en el control. “Fue rebotado en migraciones por la falta de pago de la cuota alimentaria de su hija Jamaica”, señalaron desde el programa que difundió la información.

Pese a la situación, L-Gante no mostró preocupación; según se informó, tras retirarse de Ezeiza, regresó a su casa sin incidentes ni declaraciones adicionales.

Más tarde, se presentó en un boliche de Monte Grande, donde fue visto rodeado de amigos y seguidores; allí, incluso, subió al escenario del lugar para participar y animar parte de la noche.

L-Gante aclaró cómo es su vínculo con Tamara Báez

El cantante causó sorpresa tras contar que se había reconciliado con Tamara; sin embargo, horas después, ella salió a desmentirlo; en ese marco, Elián dio una nota para “Puro Show” y aclaró cómo es, realmente, su vínculo con la mamá de su hija.

En sus redes sociales, Tamara había asegurado que “quiere estar sola” luego de separarse de su novio Thiago Martínez; sobre esto, L-Gante, dijo: “Ella tiene que tener su tiempo para pensar y no apurarse”.

“No volvimos, no estamos en pareja”, aclaró, finalmente, el artista. “Hace más de un año que no nos veíamos; el reencuentro fue groso para nosotros. Teníamos muchas cosas para poner en orden y hablar. Nos vino de diez y estamos re felices los dos”, indicó.

Cuando el cronista le preguntó si le gustaría volver a formar una pareja con Tamara, L-Gante, respondió: “Estaría bueno, pienso en lo mejor para mi hija. En el momento en que nos reencontramos, lo que más disfrutamos, fue eso”.

