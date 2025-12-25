Catalina Gorostidi, exparticipante de Gran Hermano, hizo un fuerte descargo sobre las agresiones que recibe en redes por su aspecto físico; en diálogo con “Puro show” (El Trece), la influencer habló acerca de la violencia virtual que vive a diario, dio detalles sobre la relación que tiene con su cuerpo y de los límites que, según ella, todavía no existen cuando se opina sobre la apariencia ajena.

El debate se reactivó luego de las declaraciones de Leticia Brédice, quien recordó las presiones estéticas que sufrió en los comienzos de su carrera; en este marco, Gorostidi decidió romper el silencio y exponer una realidad que, según aseguró, atraviesa desde hace años y que se intensificó con su exposición mediática.

La ex GH reconoció que convive con trastornos alimenticios, una situación que no oculta ni romantiza. “Esto lo tengo hace mucho tiempo y hay recaídas”, admitió, aunque remarcó que el mayor golpe llega cuando publica una imagen y se enfrenta a una catarata de comentarios hirientes.

Lejos de bajar el perfil, Catalina sorprendió con una actitud desafiante frente a los haters. “Sí sé que va a generar polémica, igual, la subo; no me afecta lo que digan”, indicó, dejando en claro que no piensa modificar su comportamiento para satisfacer miradas ajenas ni estándares impuestos.

Además, aclaró que no busca promover cuerpos hegemónicos ni modelos de delgadez extrema. “Yo no le digo a nadie qué hacer. Muestro mi cuerpo porque es mío”, expresó y recordó que su físico también fue cuestionado en el pasado, incluso, cuando su contextura era completamente distinta durante su paso por el reality.

En otro tramo de la entrevista, Gorostidi apuntó contra lo que considera una doble moral en redes. “Parece que está más permitido opinar sobre los cuerpos flacos que sobre otros”, reflexionó.

