Como cada fin de año, los famosos de nuestro comparten mensajes, a través de sus redes, donde expresan palabras de amor, esperanza y gratitud a sus seguidores para celebrar las fiestas.

“Navidad en familia; les deseamos unas felices fiestas con toda la gente que aman y compartan una linda noche”, manifestó Luck Ra en su cuenta de Instagram, con una foto junto a La Joaqui y sus hijas con el arbolito de fondo.

Pilar Smith, quien viene de semana muy intensa por la expulsión de “APTRA”, también deseó el bienestar. “Feliz Navidad para los que me aman y para los que odian, también, porque me hacen fuerte; a todos les deseo una hermosa nochebuena. Los amo”, indicó la periodista.

Graciela Alfano se sumó a los saludos con una particular foto junto al Grinch, realizada mediante inteligencia artificial.

“Merry xma, everyone; donde estén y con quién les toque, disfruten cada minuto de estas fiestas; si las tías se pelean o se derritió el helado, nada importa: se ríen y a seguir; celebremos esta vida sin parar: a bailar, reír y comer. Los amo y los bendigo”, escribió Grace.

“Feliz Navidad locxs”, expresó Lali Espósito, quien siempre se suma en este tipo de mensajes.

También, Ángel de Brito hizo un saludo muy especial a través de su cuenta de “X” (exTwitter).

“Feliz navidad para todos los que me siguen, para todos los que me quieren, para todos los que me responden, para todos los que están solos, para todos los que están mal, para todos los que no tienen a nadie. Para todos”, puso Ángel de Brito en la ex red social del pajarito.

