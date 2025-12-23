Tras una larga etapa de incertidumbre marcada por postergaciones y conflictos en la industria, el silencio, finalmente, se rompió: “HBO Max” presentó el primer avance oficial de la tercera temporada de “Euphoria”, serie protagonizada por Zendaya, y no se trató solo de un vistazo visual, sino que la plataforma también confirmó el estreno definitivo: será el próximo 3 de abril de 2026.

Sinopsis de la tercera temporada de Euphoria

El creador Sam Levinson estuvo presente en la conferencia que brindó “HBO Max” en Londres esta semana; allí, habló sobre el salto temporal de la narrativa para los próximos episodios.

Los personajes ya no estarán en high-school; habrán transcurrido cinco años desde el punto en que los dejó la segunda temporada.

Levinson consideró natural ese movimiento, ya que, la mayoría de los personajes, “habrían terminado la universidad en ese tiempo”; el relato se encuentra con los chicos convertidos en adultos y enfrentando las consecuencias de todo lo ocurrido en su juventud.

Para Zendaya, el salto temporal no solo era esperado, sino necesario: en 2024, la actriz explicó a “Entertainment Weekly” que “solo se puede estirar hasta cierto punto el drama de secundaria” y que era esencial mostrar cómo esas experiencias adolescentes moldean a los personajes “en un mundo más grande”.

En el evento en Londres, el showrunner adelantó que “Rue aparecerá al sur de la frontera, en México”, endeudada con Laurie y “buscando formas muy innovadoras de pagarle”.

Por otro lado, Cassie y Nate continúan juntos a pesar de haber sido calificados como una “de las parejas más tóxicas de la serie”; según Levinson, Cassie vive adicta las redes sociales atrapada en una dinámica de comparación permanente con sus excompañeros de escuela, cuyas vidas observa desde la distancia.

“Cassie y Nate, de hecho, se casan en esta temporada; lo estoy confirmando. Prometo que será una noche inolvidable”, expresó Sam.

En paralelo, Euphoria continuará desarrollando las vidas y dilemas del resto del elenco principal; el creador de la serie adelantó que Jules (Hunter Schafer) estudia en una escuela de arte y se siente “nerviosa” sobre su futuro como pintora; por otro lado, Maddy (Alexa Demie) se mudó a Hollywood, donde trabaja en una agencia de talentos mientras desarrolla otros trabajos eventuales.

Lexi (Maude Apatow), por su parte, tendrá un inesperado nuevo rol: será asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone, actriz invitada en la temporada; también, regresan Colman Domingo, Dominic Fike, Martha Kelly, Nika King, Chloe Cherry y otros habituales de la serie.

Entre las ausencias, se destacan: Barbie Ferreira, quien dejó la producción en 2022, y Storm Reid, que confirmó que Gia, la hermana menor de Rue, no aparecerá en esta nueva temporada; tampoco estará Angus Cloud, fallecido en 2023 tras interpretar al querido Fezco.

Asimismo, Eric Dane volverá como Cal Jacobs (el padre de Rue) pese a haber revelado a “People” que fue diagnosticado con ELA (ALS); el actor aseguró que se siente “afortunado” de poder seguir trabajando y que esperaba, con entusiasmo, volver al set.

Leé más notas de La Opinión Austral