Después de volver a hacer historia y anunciar un tercer River, María Becerra estuvo en el programa “Perros de la Calle” (Urbana Play), conducido por Andy Kusnetzoff, y dio detalles sobre el complicado momento de salud que atravesó; la artista sufrió dos embarazos ectópicos, donde el último casi le cuesta la vida, ya que terminó en terapia intensiva con una hemorragia interna, pero logró salir adelante y su recuperación sigue día tras día.

En la charla que mantuvo en el programa radial, la cantante compartió espacio con Gabriel Rolón, psicoanalista, y no pudo evitar emocionarse al recordar todo lo que tuvo que atravesar y lo complicado que fue para ella.

“Es algo tremendo, realmente”, comenzó diciendo Becerra, y, aseguró: “Cuando te estás muriendo, es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente”.

“Cuando logras salir de eso… yo vi la vida de otra manera, completamente diferente; todo lo empecé a ver distinto y siento que hasta me empecé a tomar como con más calma la vida en general; aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar y mi famila”, añadió sobre cómo repercutió esto en su vida cotidiana.

Sin poder contener las lágrimas, la joven artista hizo mención a los duros momentos que pasó en su internación. “Hasta las cosas más básicas. Me pasó en la clínica cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola o pararme para ir al baño. Todas esas cosas tan básicas de la vida, ¿viste? Las valoras un montón”, afirmó con la voz entrecortada.

Por otro lado, habló de los embarazos ectópicos que sufrió y cómo eso le afectó, haciéndola sentir culpable. “Tiendo a culparme mucho por lo que me pasó. Me hice estudios y, mi novio, también ; nos re ocupamos. Siento que el estrés afecta mucho a esas cosas. Yo, pensaba ¿cuántas personas quedan embarazadas, no lo saben y siguen yendo al gimnasio o fumando? Y… Bueno”, reflexionó.

María Becerra anunció su tercer recital en River con un impactante show de drones sobre Buenos Aires

La cantante sorprendió a toda la ciudad de Buenos Aires con una espectacular campaña de anuncio para su próximo recital en River Plate; este lunes por la tarde, pasadas las 19 horas, el cielo de Puerto Madero se iluminó con un impactante show de drones que proyectó varias imágenes y, finalmente, un mensaje contundente: el 12 de diciembre vuelve a River la artista más convocante del pop argentino.

Las luces formaron símbolos vinculados a la estética de la cantante, mientras que las redes sociales se llenaban, rápidamente, de videos e imágenes de la escena; la sorpresa no terminó allí: minutos antes, distintas transmisiones en vivo de plataformas como “LUZU TV”, “Olga”, “Urbana Play” y “La Casa” fueron interrumpidas de forma repentina con imágenes futuristas de Becerra, en una puesta en escena que muchos definieron como un “hackeo artístico”.

“12/12 VOLVEMOS AL ESTADIO RIVER PLATE 🏟️❤️ EL PRIMER SHOW “360” EN RIVER”, escribió la artista en sus redes sociales, junto con la información de la venta de entradas.

Entradas para María Becerra en River – 12 de diciembre de 2025

Preventa exclusiva BBVA: 11 de agosto a las 13:00 hs.

11 de agosto a las 13:00 hs. Venta general: 12 de agosto a las 13:00 hs.

12 de agosto a las 13:00 hs. Disponible en: https://www.allaccess.com.ar/event/maria-becerra

La campaña —nunca antes vista en el país— generó un fuerte impacto en medios y redes y fue acompañada por un misterioso flyer con la frase: “Un anuncio histórico le dará un giro 360º al juego para siempre”. El revuelo confirma que Becerra no solo lidera los rankings musicales, sino, también, la innovación en marketing y comunicación.

El tercer River de María Becerra: un hito para la música argentina

Con este nuevo anuncio, María Becerra se prepara para llenar el estadio Monumental por tercera vez, algo que muy pocas artistas han logrado; en marzo de 2024, ya había hecho historia con dos funciones consecutivas con entradas agotadas, consolidándose como la primera mujer argentina en lograrlo como solista.

El recital del 12 de diciembre promete ser el primer show “360°” en River Plate, una apuesta escénica de nivel internacional que refuerza el crecimiento imparable de la cantante.

Además, Becerra acaba de lanzar su nuevo single “Infinitos como el mar”, reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes del pop latino.

Leé más notas de La Opinión Austral