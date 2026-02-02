Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica tras compartir un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales; en esta oportunidad, la empresaria y conductora dedicó un elogio público a Eugenia Tobal, un gesto que, para muchos usuarios, escondió algo más que una simple recomendación literaria y fue interpretado como una nueva provocación en su enfrentamiento con La China Suárez.

El mensaje estuvo vinculado al libro “Esa nueva piel. Sobre la maternidad, el duelo y sus alrededores”, recientemente publicado por Tobal; Wanda compartió la imagen de la portada, y, escribió: “Qué hermosa sos, Eugenia Tobal. Terminé de leer tu libro y es una belleza. Se los recomiendo”.

Aunque a primera vista el posteo parecía un reconocimiento genuino, rápidamente, despertó suspicacias; en redes, muchos señalaron que el elogio no fue casual y que funcionaría como una indirecta dirigida a Suárez, con quien tanto Wanda como Tobal mantienen conflictos del pasado que nunca terminaron de cerrarse.

También, el contenido del libro sumó peso a la interpretación; en sus páginas, Tobal aborda uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de un hijo durante su relación con Nicolás Cabré; en este marco, el gesto de Nara fue leído por algunos como una forma de traer al presente una historia sensible y cargada de tensión, con un guiño que no sería inocente.

El trasfondo del conflicto se remonta a varios años atrás, cuando Cabré inició una relación con Suárez mientras aún estaba casado con Tobal; desde entonces, la relación entre ambas actrices quedó marcada por el distanciamiento y los rumores, una herida que, cada tanto, vuelve a abrirse en el universo mediático.

Con este nuevo movimiento, Wanda volvió a demostrar que cada uno de sus posteos puede tener múltiples lecturas; mientras el mensaje a Eugenia Tobal fue celebrado por algunos como un gesto de apoyo, para otros fue una señal clara de que la disputa con Suárez sigue latente y lista para sumar un nuevo capítulo.

Leé más notas de La Opinión Austral