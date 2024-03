El vocero presidencial Manuel Adorni reveló que de los más de 70 mil contratos de empleo público temporal bajo auditoría del Gobierno, a partir del 31 de marzo se hará efectiva la baja de unos 15 mil, sin tener en cuenta PAMI ni empresas públicas.

Así lo indicó este miércoles en su habitual conferencia de prensa. “Hubo bastante confusión con respecto a los números, así que está bueno aclararlo. El universo de contratos analizados es de algo más de 70 mil; de esos, hay 15 mil que serán dados de baja al 31 de marzo. El resto (alrededor de 55 mil) se renovará por otros seis meses y luego se seguirá avanzando”, dijo el portavoz.

La confusión surgió debido a que el presidente Javier Milei había afirmado el martes que el número de bajas sería considerablemente mayor. “Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos y no sólo eso, fíjense que ahora van a caer 70.000 contratos”, expreso el jefe de Estado en el marco del Foro de Economistas Latinoamericanos.

Esto generó la rápida respuesta de sectores gremiales e incluso desde ATE adelantaron que evalúan convocar a un paro nacional para el 3 de abril. En este marco, Adorni aclaró que serán 15 mil las cesantías a fin de mes.

No obstante, mencionó que dichas bajas no incluyen las que puedan darse en PAMI o en empresas públicas. “Hay un consenso bastante generalizado de no seguir pagando cuestiones que no corresponden”, recalcó al justificar el recorte.

Adorni anunció que el Ministerio de Capital Humano va a avanzar en el control y la depuración del padrón nacional de cooperativas, que en los últimos 4 años aumentó un 138 por ciento y “reviste de innumerables irregularidades”.

En conferencia de prensa en Casa Rosada, detalló que se va a suspender la operatoria de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, y se va a retirar la autorización para operar a otras 11.853 que “habían sido suspendidas en 2019 y que el gobierno anterior decidió seguir financiando”.

“El Ministerio de Capital Humano va a controlar y a depurar el padrón nacional de cooperativas, que reviste innumerables irregularidades y pasó en los últimos años de 9.978 a 23.836. Se trata de otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener”, aseguró el funcionario.

En esa línea, agregó: “El 70% de ellas no presentaron balances ni asambleas, el 22% repite asociados, el 20% utilizó el mismo mail y el 9% comparte domicilio. Resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tanto tiempo instituciones que no tenían la mínima certificación de legalidad”.