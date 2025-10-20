Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio de Economía, mediante la Secretaría de Energía, otorgó a Transportadora de Gas del Sur (TGS) la ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno, una obra clave que permitirá incrementar el transporte de gas entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (provincia de Buenos Aires).

El proyecto, declarado de Interés Público Nacional, contempla la construcción de nuevos tramos, tres plantas compresoras con una potencia total de 90.000 HP y mejoras integrales en el sistema operado por TGS. Con estos trabajos, la capacidad del ducto pasará de 21 a 35 millones de metros cúbicos diarios, fortaleciendo el abastecimiento energético del Área Metropolitana de Buenos Aires y del Litoral.

La inversión, superior a US$700 millones, impulsará la perforación de 20 nuevos pozos en Vaca Muerta, el crecimiento de la producción nacional y una menor dependencia de las importaciones energéticas, con un ahorro estimado superior a US$700 millones por año en la balanza comercial.

Con el mismo propósito, se pusieron en marcha las plantas compresoras Salliqueló y Tratayén, obras complementarias del gasoducto que habían quedado inconclusas en la gestión anterior. Estas instalaciones incrementan la capacidad de transporte y generan un ahorro adicional de hasta US$130 millones anuales.

Por otro lado, la reversión del Gasoducto Norte a través del Gasoducto de Integración Federal Tío Pujio-La Carlota permitirá transportar gas de Vaca Muerta hacia siete provincias del norte (Córdoba, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Tucumán), con un ahorro adicional de más de US$1.000 millones.

Todas estas acciones forman parte del Decreto 1057/2024, que actualiza la Ley de Hidrocarburos y promueve un mercado basado en la competencia y la eficiencia. “Con estas acciones, el Gobierno nacional refuerza la seguridad de abastecimiento energético, impulsa la libre exportación y consolida la energía como eje estratégico del desarrollo económico, garantizando un suministro estable y sostenible para todo el país”, indicó el Ejecutivo en un comunicado.

Leé más notas de La Opinión Austral